Bộ Y tế hướng dẫn cách phân loại bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C từ ngày 1/7

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh.

Theo đó Thông tư này nêu rõ, đối tượng giám sát; hướng dẫn giám sát, địa điểm giám sát, chế độ thông tin, báo cáo giám sát trong phòng bệnh; Tiêu chí xác định phân loại nhóm bệnh truyền nhiễm, tiêu chí xác định dịch bệnh; Khai báo thông tin về bệnh truyền nhiễm; Tổ chức đánh giá nguy cơ, cảnh báo dịch bệnh; điều tra, xử lý ổ dịch, dịch bệnh và báo cáo, thông tin dịch bệnh.

Theo Thông tư này, từ ngày 1/7, sẽ thực hiện phân loại bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, C. Đây là lần đầu tiên việc phân loại bệnh truyền nhiễm được quy định theo phương pháp tính điểm dựa trên các nhóm tiêu chí cụ thể.

Tại Điều 14 Thông tư 15/2026/TT-BYT, các bệnh truyền nhiễm được xác định phân loại theo 4 nhóm tiêu chí gồm mức độ nghiêm trọng của bệnh, khả năng lây lan, các biện pháp can thiệp đặc hiệu bằng vắc xin và thuốc điều trị, mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch.

Đối với tiêu chí mức độ nghiêm trọng của bệnh, việc xác định được căn cứ theo tỷ lệ chết/mắc của bệnh truyền nhiễm. Trường hợp tỷ lệ chết/mắc thấp dưới 1% được tính 01 điểm; tỷ lệ chết/mắc trung bình từ 1% đến 10% được tính 02 điểm; tỷ lệ chết/mắc cao trên 10% được tính 03 điểm.

Đối với tiêu chí khả năng lây lan, việc đánh giá được xác định theo đường lây truyền và hệ số lây nhiễm cơ bản (Ro). Bệnh chỉ lây qua một trong các đường như máu, da, niêm mạc hoặc từ động vật sang người được tính 01 điểm. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và có hệ số lây nhiễm cơ bản Ro nhỏ hơn hoặc bằng 3 được tính 02 điểm. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp và có Ro lớn hơn 3 được tính 03 điểm.

Đối với tiêu chí về khả năng can thiệp bằng vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, trường hợp bệnh đã có cả vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu được tính 1 điểm; trường hợp chỉ có một trong hai biện pháp trên được tính 2 điểm; trường hợp chưa có cả vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu được tính 03 điểm.

Đối với tiêu chí mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch, bệnh lưu hành ổn định, tản phát được tính 1 điểm; bệnh lưu hành gây dịch lớn hoặc mới nổi được tính 02 điểm; bệnh có nguy cơ gây đại dịch hoặc thuộc tiêu chí chấm dứt, loại trừ, thanh toán của Bộ Y tế được tính 03 điểm.

Phương pháp tính điểm của 04 nhóm tiêu chí được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư. Tổng điểm tối đa là 12 điểm và tổng điểm tối thiểu là 04 điểm.

Căn cứ Điều 15 Thông tư 15/2026/TT-BYT:

- Bệnh truyền nhiễm nhóm A là bệnh truyền nhiễm có tổng điểm từ 10 điểm trở lên hoặc là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

- Bệnh truyền nhiễm nhóm B là các bệnh truyền nhiễm có tổng điểm từ 07 điểm đến 09 điểm

- Bệnh truyền nhiễm nhóm C là các bệnh truyền nhiễm có tổng điểm dưới 07 điểm.