Khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu, quảng cáo cá độ bóng đá

Tối 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15 đến 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai , Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội...

Các đối tượng nằm trong đường dây do đối tượng Đỗ Văn Ch. (sinh năm 1995, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ; nơi ở hiện tại Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Các đối tượng đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây trên hoạt động thông qua các Website như: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV... với các “bình luận viên” được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”....

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã thu giữ 28 bộ máy tính để bàn có cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối Internet tốc độ cao. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang các loại...

Quá trình điều tra, sơ bộ ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online, các đối tượng đều không quen biết nhau. Hầu hết các nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý; mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn và thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1), Ngoại hạng Anh (English Premier League), La Liga, Seri A, Bundesliga, Ligue 1... Đặc biệt, giải bóng đá Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền, các đối tượng còn tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn...

Đây là vụ án nhằm thiết thực triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ năm 2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên ) đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây.

Theo TTXVN