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Xã Tây Đô hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vệ sinh môi trường sau lũ

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày mưa lũ vừa qua, xã Tây Đô có 70 hộ dân bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. UBND xã đã kịp thời hỗ trợ mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ.

Xã Tây Đô hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vệ sinh môi trường sau lũ

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, xã Tây Đô có 70 hộ dân bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống. UBND xã đã kịp thời hỗ trợ mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ.

Xã Tây Đô hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vệ sinh môi trường sau lũ

Xã Tây Đô hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian nước chưa rút.

Xã Tây Đô hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vệ sinh môi trường sau lũ

Công tác vệ sinh môi trường đang được các thôn trên địa bàn xã Tây Đô khẩn trương triển khai.

Cùng với việc bảo đảm an toàn, đời sống cho người dân vùng ngập, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngay sau khi nước sông Mã và sông Bưởi rút, các thôn trên địa bàn xã Tây Đô đã huy động lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường.

Công tác vệ sinh được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Tô Hà

Từ khóa:

#Xã Tây Đô #Hỗ trợ #Vệ sinh môi trường #Mực nước #người dân #Mưa lớn kéo dài #Sau lũ #Ô nhiễm môi trường #Khôi phục sản xuất #Hoàn cảnh khó khăn

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