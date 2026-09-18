Siết chặt kênh bán hàng online, kiên quyết xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả dịp Tết Trung thu

Nhằm kiểm soát, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 19558/UBND-BCĐ yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2026, tập trung vào bánh trung thu, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguyên liệu tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn phường Hạc Thành. Ảnh: Hồng Tư

Theo Ban Chỉ đạo 389, dịp Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ,..

Nhằm kiểm soát, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng dịp Tết Trung thu năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường chủ động triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót đối tượng hoặc bỏ trống địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung kiểm soát mặt hàng bánh trung thu

Đối với mặt hàng bánh trung thu, trước Tết, lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, nhất là nhân bánh, bột làm bánh; việc sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; chất lượng sản phẩm và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản.

Tại khâu lưu thông, công tác kiểm tra sẽ tập trung ngăn chặn bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong thời gian diễn ra Tết Trung thu, các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau Tết, việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng cũng được đưa vào nội dung kiểm tra.

Ngoài bánh trung thu, các nhóm hàng được chú trọng gồm bánh, kẹo, nước giải khát, thịt và sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả cùng các loại thực phẩm khác có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp lễ. Đối với đồ chơi trẻ em, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát đồ chơi thông minh, đồ chơi tích hợp nhiều chức năng, đồng thời ngăn chặn đồ chơi bạo lực và các sản phẩm làm từ chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ em.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu. Ảnh: Chi Phạm

Siết chặt kênh online, kiên quyết xử lý nếu có vi phạm

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường trinh sát, giám sát, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đối với những vụ việc có tính chất hình sự, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý, truy tố theo quy định nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được yêu cầu tăng cường, tập trung vào nhóm sản phẩm có nguy cơ cao. Các sản phẩm có dấu hiệu bất thường về nhãn, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản; hàng bán qua kênh trực tuyến; sản phẩm thủ công, tự làm bằng tay, không rõ cơ sở sản xuất; hàng có giá bất thường, không có hóa đơn, chứng từ hoặc không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu sẽ được ưu tiên xem xét.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, sử dụng dấu hợp chuẩn, hợp quy, mã số, mã vạch và đối chiếu chất lượng thực tế với nội dung công bố trên nhãn hàng hóa.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì đường dây nóng, tạo thuận lợi và khuyến khích Nhân dân phát giác, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

LP (Nguồn UBND tỉnh)