Xử phạt 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại xã Hoằng Lộc vì hành vi trưng bày và bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng mức phạt là 40 triệu đồng.

Hàng hóa vi phạm được xác định với hàng vi giả mạo nhãn hiệu Nike - một thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp bị xử lý gồm Công ty TNHH Vàng bạc H.Đ và Công ty TNHH MTV Vàng bạc N.D, đều có cơ sở tại đường HH25, thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc.

Được biết, qua kiểm tra đột xuất, Đội QLTT số 3 và Công an xã Hoằng Lộc phát hiện 2 doanh nghiệp nêu trên trưng bày và bán số lượng lớn trang sức kim loại màu bạc như dây chuyền, lắc tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike - một thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Doanh nghiệp vi phạm có địa chỉ tại đường HH25, thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc.

Ngoài việc bị phạt tiền, 2 doanh nghiệp bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm 9 dây chuyền và 6 lắc tay bằng kim loại màu bạc giả mạo nhãn hiệu Nike; tổng giá trị hàng hoá vi phạm 15.072.000 đồng.

Theo đại diện Đội QLTT số 3, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động kinh doanh vàng bạc nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tùng Lâm