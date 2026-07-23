Xử lý nghiêm xe quá tải, cơi nới thành thùng

Nhằm hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, các lực lượng có liên quan của tỉnh đang tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phương tiện xe quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với lái xe và chủ phương tiện.

Ngày 14/5/2026, tại đường tỉnh 518C, đoạn qua thôn Hưng Phát, xã Hà Trung, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-484.32 do Quách Văn Thủy điều khiển chở đá vi phạm tải trọng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm các lỗi: điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150%; tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe; chủ phương tiện giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là hơn 111,5 triệu đồng.

Cùng ngày, tại đường tỉnh 518C, đoạn qua địa bàn xã Quý Lộc, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36H-036.97 do Bùi Sỹ Khánh điều khiển chở đá vượt quá tải trọng cho phép trên 200%. Ngoài hành vi chở hàng quá tải, lái xe còn vi phạm lỗi điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp là hơn 178 triệu đồng.

Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát phương tiện cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định. Trong đó, lực lượng đã tập trung kiểm soát tải trọng ngay từ khu vực các mỏ vật liệu để hạn chế thấp nhất tình trạng phương tiện quá tải lưu thông trên đường bộ. Cùng với đó, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng, kích thước thùng hàng đối với xe tải trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh, đường Nghi Sơn - Sao Vàng và một số tuyến đường tỉnh, nơi có nhiều phương tiện có dấu hiệu chở quá tải hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát và xử lý 869 trường hợp chở hàng quá tải trọng, phạt tiền hơn 4,8 tỷ đồng; xử lý 1.474 trường hợp vi phạm quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt tiền gần 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức của các lái xe, doanh nghiệp vận tải về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về tải trọng; hậu quả của nhóm hành vi quá khổ, quá tải; nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, phá hỏng hạ tầng giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức ký cam kết việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, chủ hàng cam kết không giao hàng hóa quá tải khi xuất kho ở các khu công nghiệp, nhà máy, nơi khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng...

Trung tá Lê Văn Chung, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, tình trạng vi phạm liên quan đến xe quá tải trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Số lượng phương tiện vi phạm giảm rõ rệt so với trước đây, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe và doanh nghiệp vận tải từng bước được nâng lên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm. Mục tiêu đặt ra là kiên quyết ngăn chặn tình trạng vi phạm tái diễn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn”.

Bài và ảnh: Quốc Hương