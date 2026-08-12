Tập trung thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thi hành án dân sự tỉnh đã và đang nỗ lực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thu hồi tài sản trong vụ án trên địa bàn xã Triệu Lộc.

Trong bối cảnh tính chất các vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng phức tạp, giá trị tài sản phải thi hành lớn, việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản không chỉ phản ánh chất lượng công tác thi hành án mà còn là thước đo hiệu quả của cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Song thực tế, công tác thi hành án này lại gặp nhiều khó khăn do các vụ án tham nhũng có tính chất phức tạp, khó xác định giá trị tài sản chiếm đoạt, giá trị tài sản bị thiệt hại. Đối tượng phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn, người có chuyên môn, nghiệp vụ nên thủ đoạn che giấu, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản tham nhũng rất tinh vi. Trên thực tế, trong nhiều vụ án tham nhũng, tài sản đã được hợp thức hóa ngay từ giai đoạn chưa khởi tố, đến giai đoạn thi hành án dân sự không còn tài sản để thi hành.

Thêm vào đó, không ít trường hợp tài sản trong các vụ án kinh tế đã xuống cấp, mất giá hoặc đang trong quá trình tranh chấp, dẫn đến việc kê biên, xử lý gặp nhiều vướng mắc. Nhiều vụ án có giá trị tài sản phải thi hành lớn thường là quyền sử dụng đất, dự án đầu tư, cổ phần doanh nghiệp hoặc các loại tài sản đặc thù, quá trình định giá, xử lý, bán đấu giá đòi hỏi nhiều thời gian, cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, đơn vị...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Xác định rõ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi hành án dân sự, đơn vị đã tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó đã chủ động trong phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan đăng ký tài sản, tổ chức tín dụng và chính quyền địa phương. Tập trung rà soát toàn bộ các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng vụ việc có giá trị lớn, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án”.

Cùng với đó, Thi hành án dân sự tỉnh đã chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xác minh tài sản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu về đất đai, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký phương tiện, tài khoản ngân hàng và các giao dịch tài sản. Qua đó nhanh chóng xác định tài sản thuộc sở hữu của người phải thi hành án, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc kéo dài thời gian xác minh.

6 tháng đầu năm 2026, tổng số án tham nhũng, kinh tế phải thi hành là 389 việc với số tiền là hơn 229,239 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 207 việc, tương ứng hơn 173,871 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 59 việc, thu hồi được hơn 45,838 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,5% về việc và 26,4% về tiền trong số có điều kiện thi hành.

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể cho thấy khối lượng công việc còn rất lớn. Hiện vẫn còn 181 việc chưa có điều kiện thi hành, với số tiền hơn 50,748 tỷ đồng; 1 việc đang được hoãn thi hành với số tiền hơn 4,619 tỷ đồng. Những con số này phản ánh thực tế rằng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ.

Bài và ảnh: Đồng Thành