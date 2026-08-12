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Tạm giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi có dấu hiệu vi phạm

Xuân Thu
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(Baothanhhoa.vn) - Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Ngô Tiến Minh tại xã Quảng Yên, phát hiện hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi trẻ em và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tạm giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi có dấu hiệu vi phạm

Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Ngô Tiến Minh tại xã Quảng Yên, phát hiện hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi trẻ em và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tạm giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi có dấu hiệu vi phạm

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại hộ kinh doanh Ngô Tiến Minh

Tiến hành kiểm đếm, đoàn kiểm tra phát hiện có 3.716 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, gồm súng, kiếm, lego xếp hình, ô tô, đồ chơi trẻ em các loại và hàng hóa khác... Toàn bộ số hàng hóa được xác định do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Lực lượng chức năng xác định hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu và một số sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tạm giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi có dấu hiệu vi phạm

Các mặt hàng có dấu hiệu vi phạm

Theo lời khai của chủ cơ sở, số đồ chơi trên được nhập với số lượng lớn nhằm phân phối lại cho các cửa hàng, phục vụ thị trường đồ chơi trẻ em trong dịp tết trung thu.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Thu

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Quản lý thị trường #Đồ chơi trẻ em #Bạo lực #xã Quảng Yên #Kiểm tra #Dấu hiệu #Sản phẩm #Hàng hóa #Lực lượng chức năng

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