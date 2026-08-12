Kiên quyết cưỡng chế, nâng cao hiệu quả thi hành án

Thi hành án là khâu cuối cùng trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc và thường là giai đoạn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do phần lớn người phải thi hành đều cố tình không thực hiện, tìm mọi cách để trì hoãn, trốn tránh. Việc tuyên truyền, vận động các bên tự nguyện thi hành bản án luôn được cơ quan Thi hành án tỉnh Thanh Hóa ưu tiên và kiên trì thực hiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không mang lại hiệu quả, buộc cơ quan thi hành án phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng chức năng. Đây là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 - Thanh Hóa tiến hành các thủ tục trong quá trình cưỡng chế bàn giao tài sản.

Chuẩn bị chặt chẽ, cưỡng chế đúng luật

Theo bản án của Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Yên Định (nay là TAND khu vực 8), ông Trịnh Văn Thu, xã Quý Lộc có nghĩa vụ thanh toán hơn 254 triệu đồng và tiền lãi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Yên Định. Do không tự nguyện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất của ông Thu với giá 467 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Thu không bàn giao tài sản, có hành vi cản trở việc thi hành án.

Ngày 29/5/2026, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế bàn giao tài sản. Mặc dù đương sự chống đối, lôi kéo nhiều người đến hiện trường, nhưng nhờ chuẩn bị phương án chặt chẽ, việc cưỡng chế được thực hiện an toàn, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người trúng đấu giá.

Bà Lê Thị Lâm, Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 - Thanh Hóa cho biết: “Tổ chức cưỡng chế thi hành án là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng. Chúng tôi quyết tâm tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và giữ vững kỷ cương pháp luật".

Một vụ việc có giá trị thi hành án đặc biệt lớn đang được cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị cưỡng chế là vụ của Công ty CP Du lịch và Thương mại Lam Sơn. Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp phải thanh toán 404 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. Tài sản bảo đảm là hai khách sạn tại phường Sầm Sơn, trong đó có Khách sạn Dragon Sea.

Sau quá trình rà soát, xác minh và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thi hành án dân sự xác định Khách sạn Dragon Sea đủ điều kiện để kê biên. Hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành án.

Quyết tâm thi hành dứt điểm các vụ án, vụ việc

Kiên trì vận động, thuyết phục các đương sự tự nguyện chấp hành bản án là giải pháp ưu tiên của cơ quan thi hành án, nhằm giảm tranh chấp phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại địa phương. Tuy nhiên, với những vụ việc khó, phức tạp, người phải thi hành án cố tình chây ỳ, chống đối, cơ quan thi hành án đã kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm, kiên quyết tổ chức cưỡng chế.

Từ ngày 1/10/2025 đến 30/6/2026, cơ quan thi hành án đã ban hành 182 quyết định cưỡng chế, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đối với 105 việc, bao gồm biện pháp phong tỏa tài khoản và tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng tài sản. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian trên, cơ quan Thi hành án tỉnh Thanh Hóa đã thi hành xong hơn 8.600 việc, với số tiền 862 tỷ đồng.

Ông Lê Viết Tám, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Ngành thi hành án dân sự sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xác minh điều kiện thi hành án, chủ động rà soát, phân loại các vụ việc, xây dựng phương án xử lý đối với từng vụ việc ngay từ sớm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để tháo gỡ những vụ việc phức tạp, kéo dài. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp này trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đúng quy định, khách quan và hạn chế thấp nhất những tác động phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án”.

Đối với các vụ việc cưỡng chế bàn giao nhà đất hoặc tài sản có giá trị lớn, giao con trong các vụ việc hôn nhân gia đình, tính chất thường rất phức tạp. Bởi vậy, việc xây dựng phương án cưỡng chế không chỉ dừng ở việc bảo đảm đúng quy định của pháp luật mà còn phải lường trước các tình huống có thể phát sinh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, giữ vững an ninh trật tự và hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

Mỗi cuộc cưỡng chế thành công là kết quả của sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của đội ngũ chấp hành viên, cán bộ thi hành án. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm việc cưỡng chế diễn ra an toàn, củng cố niềm tin của người dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Bài và ảnh: Lan Phương