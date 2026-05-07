Xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cây muội hồng trái phép

Cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim Myrtaceae, thường phân bố chủ yếu ở khu vực rừng núi đá của một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa.

Trước tình trạng thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng việc thu gom cây muội hồng trong rừng tự nhiên để thổi giá, buôn bán làm cây cảnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo tồn loài, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

Với những giải pháp quyết liệt, tính đến ngày 29/4/2026, lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa đã phối hợp phát hiện, xử lý 49 vụ việc vi phạm, tịch thu 557 cây và 266 phôi muội hồng với tổng trọng lượng trên 1,8 tấn, thu nộp ngân sách nhà nước 263 triệu đồng.

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy bắt giữ xe ô tô vận chuyển cây, phôi muội hồng trái phép.

Để bảo đảm việc xử lý tang vật đúng quy định, công khai, minh bạch, không phát sinh tiêu cực, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng sau khi có quyết định tịch thu khẩn trương lập phương án xử lý tang vật theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, tổ chức bàn giao tang vật cho các đơn vị tiếp nhận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường định hướng các Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên, Vườn Quốc gia tiếp nhận tang vật là cây, phôi cây muội hồng từ các Hạt Kiểm lâm; bố trí địa điểm, nhân lực và điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận, bảo quản, chăm sóc và xử lý tang vật theo quy định. Đối với cây, phôi cây còn sống tổ chức trồng lại, chăm sóc, phục hồi sinh trưởng trong khu vực phù hợp. Đối với cây, phôi chết quản lý, xử lý theo quy định; ưu tiên phục vụ mục đích công ích, tuyên truyền, giáo dục.

Điều đáng nói, theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, khi phát hiện các vụ việc, có tới 70-80% cây, phôi muội hồng đã bị chết khô, héo rũ do bị khai thác, vận chuyển lâu ngày, không được trồng, chăm sóc đúng cách.

Vừa qua, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp thu giữ 122 cây muội hồng tại vườn nhà một người dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương. Ngay sau đó, số lượng cây này được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc nhưng chỉ có 40 cây còn sống. Số còn lại không còn khả năng phục hồi. Gần đây nhất, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với UBND xã Ngọc Lặc kiểm tra vườn của nhà ông Nguyễn Công Thủy ở thôn Lương Sơn, phát hiện 25 cây muội hồng nguồn gốc bất hợp pháp. Toàn bộ số tang vật đã bị tịch thu, xử lý theo quy định nhưng gần như toàn bộ số cây này cũng đã bị chết khô hoặc héo rũ, không có khả năng phục hồi.

Từ thực tế trên cho thấy, ngoài việc các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các vi phạm, tăng cường tuyên truyền, bản thân người dân cũng cần nâng cao nhận thức, không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán trái pháp luật cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để tránh các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường sinh thái.

Lan Anh