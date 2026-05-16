Xử lý gần 1.480 xe quá khổ, cơi nới thành thùng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 869 trường hợp chở hàng quá tải trọng, phạt tiền hơn 4,8 tỷ đồng; xử lý 1.474 trường hợp vi phạm quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, như lợi dụng đêm tối hoặc những thời điểm vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải, gây bức xúc cho người dân.

Điển hình, khoảng 22 giờ ngày 14/5/2026, tại đường tỉnh 518C, đoạn qua thôn Hưng Phát, xã Hà Trung, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-484.32 do Quách Văn Thủy điều khiển chở đá vi phạm tải trọng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm các lỗi: điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 150%; tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe; chủ phương tiện giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là hơn 111,5 triệu đồng.

Tiếp đó, hồi 22 giờ 5 phút cùng ngày, tại đường tỉnh 518C, đoạn qua địa bàn xã Quý Lộc, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36H-036.97 do Bùi Sỹ Khánh điều khiển chở đá vượt quá tải trọng cho phép trên 200% và điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Chủ phương tiện bị xử phạt do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp là hơn 178 triệu đồng.

Quốc Hương