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Danh mục 368 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Mai Nguyễn
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/5/2026, Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 368 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Danh mục 368 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ngày 29/5/2026, Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 368 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Danh mục 368 thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ảnh minh họa.

Trong danh mục này có 347 thuốc nhập khẩu được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm; 13 thuốc nhập khẩu được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm; 6 thuốc nhập khẩu được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm và 2 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm. (Danh mục cụ thể xem tại đây).

Cục Quản lý dược yêu cầu các cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải tuân thủ các quy định hiện hành về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 29/5/2026.

Mai Nguyễn

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