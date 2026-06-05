Chi tiết thông tư hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BNV quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026. Việc điều chỉnh áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, bao gồm cả những trường hợp đang tạm dừng hưởng trước ngày 1/7/2026 nhưng được tiếp tục chi trả từ thời điểm này trở đi theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đáng chú ý, Thông tư tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhóm người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995. Sau khi được điều chỉnh tăng 8%, nếu mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định, đối tượng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp phục vụ trước ngày 1/7/2026 sẽ được tính mức hưởng mới trên cơ sở mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả điều chỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2026. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách trên địa bàn.

Thông tư số 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng xem tại đây.

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