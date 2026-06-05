Xử lý 31 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 31 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện, thu giữ.

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát từ ngày 7/5/2026 đến ngày 30/5/2026, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất 35 cơ sở kinh doanh.

Qua kiểm tra, đã phát hiện xử phạt vi phạm 31 cơ sở liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 443% số vụ việc vi phạm so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền xử lý vi phạm là 296,5 triệu đồng, tăng 549% so với cùng kỳ năm 2025.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy các vi phạm chủ yếu là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với các sản phẩm như giày, dép, quần áo và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác mang các nhãn hiệu nổi tiếng như NIKE, Adidas, Crocs, Honda, Yamaha, Gillette... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại đơn vị kinh doanh.

Đến nay, Chi cục QLTT Thanh Hóa cũng đã phối hợp chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 2 vụ án về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, còn 2 vụ đang trong quá trình xử lý. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định sự quyết liệt của lực lượng QLTT trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội QLTT số 5 tiến hành ký cam kết với hộ kinh doanh.

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Chi cục QLTT Thanh Hóa còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn các hộ kinh doanh nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết “Không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thanh Thảo