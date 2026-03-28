Xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm

Ngày nay, tiêu dùng bền vững, trách nhiệm ngày càng được quan tâm. Xu hướng này không chỉ hiện hữu trong các chính sách phát triển mà còn thể hiện trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat lựa chọn phát triển du lịch bền vững, hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Không còn quan tâm nhiều đến giá cả hay thương hiệu, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ hiện đang ưu tiên những sản phẩm và dịch vụ có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng hay còn gọi là “sản phẩm xanh” và cả chuỗi cung ứng đứng sau sản phẩm họ sử dụng.

“Trước đây, vì chạy theo mốt và giá thành rẻ, tôi thường chuộng “thời trang nhanh”, mặc vài lần, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội rồi sau đó gần như không sử dụng nữa, lâu dần, quần áo chất đống, bỏ thì tiếc mà để thì không dùng đến. Dần dần tôi nhận ra rằng "thời trang nhanh”, hàng tiêu dùng một lần, không chỉ xả thải ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến khí hậu, đất và nước... Từ đó, tôi không mua nhiều nữa, tập trung vào những món đồ cơ bản, chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao và đặc biệt sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, sức khỏe", bạn Phạm Hồng Phương ở phường Hạc Thành chia sẻ.

Từ việc người tiêu dùng thay đổi hành vi mua sắm, nhiều doanh nghiệp, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ từ thực phẩm, mỹ phẩm đến công nghệ đã đầu tư mạnh vào cải tiến bao bì xanh, thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy sinh học, tái chế hoặc tái sử dụng.

Anh Phan Minh Cường ở phường Quảng Phú, cho biết: “Tôi quan tâm, ưu tiên lựa chọn các thiết bị gia dụng, điện tử, điện lạnh có “nhãn xanh”, thân thiện với môi trường, chứ không phải hàng nhập khẩu. Lựa chọn này không chỉ giúp tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước”.

Quan điểm tiêu dùng của thế hệ trẻ buộc doanh nghiệp, nhà cung ứng dịch vụ phải chuyển đổi từ cốt lõi, trong đó, chú trọng đến tính bền vững trong vận hành và sản xuất để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trẻ. Sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh.

Chính thức “bước chân” vào kinh doanh dịch vụ lưu trú từ gần 10 năm trước, Khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat (xã Pù Luông) lựa chọn phát triển du lịch bền vững, hạn chế sử dụng rác thải để bảo vệ môi trường.

Chị Nguyễn Thị Yến, Phó Quản lý Puluong Retreat chia sẻ: “Nằm giữa “trái tim” của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Puluong Retreat là khu nghỉ dưỡng tiên phong trong việc mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng nguyên bản, hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên, cây xanh, đá tự nhiên và ánh sáng mặt trời. Tại Puluong Retreat các khu phòng và không gian sinh hoạt đều được thiết kế với cảm hứng từ kiến trúc bản địa, sử dụng vật liệu tự nhiên (tre, gỗ, lá cọ...). Chúng tôi cũng nói không với rác thải nhựa, chai nhựa. Nước uống sẽ được đựng trong chai thủy tinh, không tivi, không tủ lạnh trong phòng ngủ; nguyên vật liệu chế biến món ăn đều ký hợp đồng cung ứng với người dân địa phương, nói không với chất bảo quản và thuốc bảo vệ thực vật"...

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng đề cao giá trị sử dụng, nhiều HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng sử dụng nguyên liệu và lao động địa phương, đẩy mạnh sản xuất theo hướng sản phẩm chế biến, chế biến sâu, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất... Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP ngày càng được người tiêu dùng ưa thích và ưu tiên lựa chọn bởi sản phẩm OCOP đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, công tác bảo đảm chất lượng sản phẩm OCOP cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng. Việc giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đến lưu thông trên thị trường được xem là nền tảng quan trọng nhằm giữ vững niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm OCOP. Khi người tiêu dùng đề cao yếu tố minh bạch và an toàn, các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ có nhiều cơ hội khẳng định lợi thế khác biệt.

Tiêu dùng có trách nhiệm, ưu tiên lựa chọn những “sản phẩm xanh” là một tín hiệu tích cực, phản ánh xu thế tiêu dùng bền vững và trách nhiệm hơn của cộng đồng. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, môi trường và hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Bài và ảnh: Linh Hương