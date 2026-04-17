Thanh Hóa ban hành kế hoạch điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm nhằm đánh giá hoạt động khai thác, cường lực và sản lượng khai thác thủy sản; xác định mức độ xâm hại nguồn lợi của một số nghề khai thác thủy sản chính; cung cấp bổ sung dữ liệu cho việc điều chỉnh cơ cấu nghề và cấp hạn ngạch khai thác; đề xuất giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2026 - 2030.

Ảnh tư liệu.

Theo kế hoạch, sẽ tập trung điều tra, thống kê về cơ cấu tàu thuyền, loại nghề khai thác và công tác quản lý nghề cá, bảo vệ nguồn lợi ở các xã, phường nghề cá với tần suất điều tra 1 đợt/năm. Điều tra thông tin về hoạt động khai thác của các đội tàu cá, sản lượng khai thác của các đội tàu ở vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Điều tra thu thập và phân tích mẫu thành phần loài nhóm thương phẩm trong sản lượng khai thác; điều tra thu thập và phân tích mẫu sinh học của loài thủy sản kinh tế. Đồng thời nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng biển tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cập nhật hàng năm dữ liệu về số lượng, cơ cấu tàu thuyền và loại nghề khai thác thủy sản ở tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030. Đánh giá được hiện trạng hoạt động khai thác, ngư trường khai thác, cường lực và sản lượng khai thác thủy sản hàng năm cũng như đặc điểm sinh học cơ bản của một số loài thủy sản kinh tế. Đánh giá được áp lực khai thác của một số loài thủy sản kinh tế và mức độ xâm hại nguồn lợi của một số loại nghề khai thác chính trên địa bàn tỉnh. Xây dựng được danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng biển Thanh Hóa. Xác định và cung cấp bổ sung dữ liệu cho việc điều chỉnh cơ cấu nghề và cấp hạn ngạch khai thác. Đề xuất điều chỉnh các giải pháp quản lý khai thác hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Cập nhật hàng năm bộ dữ liệu điều tra nghề cá thương phẩm phục vụ công tác quản lý ngành thủy sản giai đoạn 2026 - 2030.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)