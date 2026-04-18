Công ty TNHH MTV Sông Chu triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 18/4, Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức hội nghị tổng kết công tác cung cấp nước năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công ty TNHH MTV Sông Chu là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi, bao gồm: 78 hồ, đập; 206 trạm bơm với 500 máy bơm các loại; 3 hệ thống tưới lớn: Bái Thượng, Sông Mực, Yên Mỹ; 8 hệ thống tiêu lớn: Ngọc Giáp, Quảng Châu, Trường Lệ, Kênh Than... để phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho gần 133.000ha đất canh tác nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị trên địa bàn 89 xã, phường trong tỉnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu chủ trì hội nghị.

Ngoài nhiệm vụ chính nêu trên, Công ty còn cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt, cấp nước cho phát điện.

Năm 2025 là năm có diễn biến thời tiết cực đoan, bất thường. Tuy nhiên với phương châm “Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và sự phối hợp tích cực với các cấp chính quyền địa phương, công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn do Công ty quản lý cơ bản ổn định. Nguồn nước các hệ thống bảo đảm, công trình an toàn, công tác điều hành tưới, tiêu hợp lý, khoa học, do đó đã đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn cấp đủ nhu cầu nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, phát điện và các nhiệm vụ khác.

Tại hội nghị, các đại biểu, khách hàng đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty TNHH MTV Sông Chu cũng như sự phối hợp giữa công ty và đơn vị, khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cung cấp nước phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp, sinh hoạt của Nhân dân.

Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của các đơn vị, doanh nghiệp, khách hàng với công ty trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các chi nhánh được công ty giao trực tiếp quản lý các hệ thống công trình thủy lợi và các đơn vị khách hàng đang ký hợp đồng sử dụng nước của công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, ký kết hợp đồng kinh tế về việc mua nước thô đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó thiên tai; ứng dụng khoa học, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi; nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho công trình theo phương châm “4 tại chỗ”...

Công ty TNHH MTV Sông Chu sẽ tiếp tục đảm bảo an toàn công trình, con người, máy móc, thiết bị; điều tiết nước tiết kiệm, có hiệu quả để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh của đối tác, khách hàng và xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Khánh Phương