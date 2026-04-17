Giúp khách hàng vơi đi nỗi lo tài chính

Cùng với đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng cho vay sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) triển khai sản phẩm dịch vụ bảo hiểm Bảo an tín dụng (BATD) đến người vay vốn. Nhờ đó, người tham gia bảo hiểm yên tâm, bởi luôn có nguồn tài chính cần thiết khi chẳng may gặp rủi ro trong cuộc sống.

ABIC Thanh Hóa phối hợp với Agribank Yên Định - Thanh Hóa chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Quan Yên, xã Định Công.

Đến với các chi nhánh Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình. Qua đó, tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống; giảm được gánh nặng nợ nần của người thân hoặc không bị thanh lý tài sản khi rủi ro xảy ra. Cùng với đó, các ngân hàng cũng giảm được các khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi. Sản phẩm BATD là loại hình bảo hiểm tự nguyện, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng trong phạm vi số tiền được bảo hiểm của khách hàng...

ABIC Thanh Hóa vừa phối hợp với Agribank Yên Định - Thanh Hóa chi trả hơn 95 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Quan Yên, xã Định Công - một khách hàng vay vốn tại Agribank Yên Định và không may qua đời do tai nạn lao động. Trước đó, ông Định tham gia sản phẩm BATD sau khi được cán bộ ngân hàng tư vấn kỹ lưỡng cho số vốn vay 90 triệu đồng, mức phí bảo hiểm là 810.000 đồng. Việc chi trả không chỉ giúp gia đình ông Định giảm bớt gánh nặng nợ nần, mà còn thể hiện rõ vai trò thiết thực của sản phẩm bảo hiểm này trong việc chia sẻ rủi ro tài chính với khách hàng và bảo vệ tính lành mạnh của dòng vốn ngân hàng.

Tương tự, gia đình anh Bùi Ngọc Bình, sinh năm 1985 ở thôn Đồng Chư, xã Thành Công cũng từng rơi vào khủng hoảng khi anh Bình là lao động chính trong gia đình không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời để lại khoản nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Nhờ gói bảo hiểm BATD mà anh Bình đã mua khi vay với mức phí 651.000 đồng. Sau khi anh Bình mất, ABIC Thanh Hóa đã chi trả hơn 102 triệu đồng bao gồm 100% khoản vay cho ngân hàng và tiền mai táng phí. Điều này đã giúp gia đình anh Bình vơi bớt khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Không chỉ hai trường hợp trên, từ đầu năm 2026 đến 31/3/2026, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh chi trả trên 13,4 tỷ đồng cho 133 khách hàng, hầu hết là khách hàng vay vốn để phát triển sản xuất như: trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ... Việc quan tâm kịp thời, giải quyết thủ tục nhanh chóng từ ABIC Thanh Hóa đã phần nào giúp gia đình các khách hàng không may gặp rủi ro ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng tài chính khi mất đi người trụ cột kinh tế. Với ý nghĩa nhân văn thiết thực và sâu sắc, sản phẩm bảo hiểm BATD đã khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững vàng cho khách hàng và cả ngân hàng. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Ngoài ra, ngân hàng luôn có những chính sách khuyến khích cho khách hàng, như giảm một phần lãi suất tiền vay để khách hàng có thêm kinh phí tham gia các sản phẩm bảo an.

Phó Giám đốc ABIC Thanh Hóa Hoàng Văn Mạnh, cho biết: “Nếu trước đây, bà con nông dân chỉ đơn thuần vay vốn và tập trung sản xuất, thì giờ đây, người dân đã làm quen với việc bảo hiểm vốn vay của chính mình khi mua bảo hiểm một phần hoặc toàn phần vốn vay đầu tư. Thời gian qua, để thu hút khách hàng vay vốn tham gia BATD, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm BATD đến khách hàng thông qua các cuộc họp thôn, họp tổ vay vốn; phân công, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ phụ trách theo địa bàn hướng dẫn, theo dõi, thẩm định các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm...”.

Thời gian tới, ABIC Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặt biệt là khách hàng khu vực nông thôn.

Bài và ảnh: Lương Khánh