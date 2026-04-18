Bảo đảm cung ứng điện năm 2026: Cần giải pháp đồng bộ và sự chung tay của xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng năm 2026, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện Thanh Hóa. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa để làm rõ những thách thức, giải pháp cũng như vai trò của cộng đồng trong việc sử dụng điện hiệu quả.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra tình hình vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều khiển xa. (Ảnh: Hùng Mạnh)

Phóng viên: Thưa ông, nhìn từ các số liệu vận hành gần đây, ông đánh giá như thế nào về xu hướng tăng trưởng phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa?

Ông Hoàng Hải: Có thể khẳng định, Thanh Hóa đang nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao của khu vực phía Bắc. Năm 2025, công suất cực đại đạt 1.652MW, sản lượng điện đạt 8,7 tỷ kWh, tăng hơn 12% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, chỉ trong 3 tháng đầu năm, công suất cực đại đã đạt khoảng 1.420MW, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm, công suất cực đại có thể đạt khoảng 1.900MW, sản lượng điện đạt gần 9,7 tỷ kWh, tăng trưởng trên 11%.

Những con số này phản ánh rõ nét xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương, đặc biệt là khu vực công nghiệp và đô thị, đồng thời cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với hệ thống điện.

Nhân viên xí nghiệp lưới điện cao thế Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại TBA 110kV đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng 2026. (Ảnh: Hùng Mạnh)

Phóng viên: Vậy đâu là những thách thức cốt lõi đặt ra đối với ngành điện Thanh Hóa trong cao điểm nắng nóng năm nay?

Ông Hoàng Hải: Thách thức lớn nhất là đảm bảo cân đối giữa cung và cầu điện trong điều kiện phụ tải tăng nhanh, trong khi hệ thống điện phải vận hành gần giới hạn vào các khung giờ cao điểm. Năm 2026 được dự báo có nắng nóng đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến. Bên cạnh đó, các yếu tố thời tiết cực đoan như mưa, bão, dông lốc diễn biến khó lường cũng có thể ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.

Ngoài ra, tại một số khu vực, tình trạng quá tải cục bộ vẫn có thể xảy ra nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là “có điện”, mà còn phải đảm bảo điện năng an toàn, ổn định và liên tục, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn về an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Phóng viên: Trước áp lực đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chuẩn bị những giải pháp gì để chủ động ứng phó?

Ông Hoàng Hải: Chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa. Ngay từ cuối năm 2025, Công ty đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện năm 2026 và trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tham mưu danh sách khách hàng ưu tiên để đảm bảo vận hành linh hoạt trong mọi tình huống. Về kỹ thuật, toàn bộ lưới điện đã được tổng kiểm tra, xử lý các tồn tại trước mùa nắng nóng; thực hiện nâng công suất và luân chuyển máy biến áp để hạn chế quá tải cục bộ. Về đầu tư, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp lưới điện 110kV và trung, hạ áp; ưu tiên cấp điện cho các khu công nghiệp, khu đô thị và các phụ tải trọng điểm.

Song song với đó, các phương án điều chỉnh phụ tải cũng được xây dựng, nhằm giảm áp lực cho hệ thống trong những thời điểm căng thẳng về nguồn điện. Đây là giải pháp mang tính linh hoạt, giúp cân đối cung - cầu một cách hiệu quả.

Phóng viên: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đóng vai trò như thế nào trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện?

Ông Hoàng Hải: Công nghệ và chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng. Hiện nay, hệ thống điện của chúng tôi được giám sát theo thời gian thực thông qua trung tâm điều khiển; nhiều trạm biến áp đã vận hành không người trực; các thiết bị đóng cắt được điều khiển từ xa. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) cho phép xử lý sự cố mà không cần cắt điện, qua đó nâng cao đáng kể độ tin cậy cung cấp điện và giảm ảnh hưởng đến khách hàng. Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, hướng tới trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Phóng viên: Bên cạnh đảm bảo cung ứng điện, việc thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh đang được triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Hoàng Hải: Chúng tôi xác định phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, là một giải pháp quan trọng trong dài hạn. Công ty đã và đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lắp đặt đúng quy định, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Việc này không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững.

Ngành điện và doanh nghiệp tăng cường phối hợp thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. (Ảnh: Hùng Mạnh)

Phóng viên: Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, ngành điện có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và doanh nghiệp?

Ông Hoàng Hải: Chúng tôi cho rằng, bảo đảm cung ứng điện là trách nhiệm chung của toàn xã hội, không chỉ riêng ngành điện. Mỗi người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Những hành động rất đơn giản như tắt thiết bị không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, hay chủ động điều chỉnh thời gian sản xuất... đều có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện.

Ngành điện Thanh Hóa cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành của cộng đồng, để cùng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Minh Tuyết