Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Aeon Mall Thanh Hóa

Sáng 17/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam do ông Nojima Masaaki, Tổng Quản lý cấp cao Ban phát triển dự án làm Trưởng đoàn, về tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Trung tâm Thương Mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Hiện nay, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai thi công Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, huy động tối đa nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ khai trương dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đưa dự án vào hoạt động.

Ông Nojima Masaaki, Tổng Quản lý cấp cao Ban phát triển dự án, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thông tin về triển khai dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đề xuất tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ việc di dời cột điện 110kV và đường điện ngầm 35kV; quan tâm đầu tư hệ thống giao thông kết nối với Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Theo đại diện Công ty, việc xây dựng các tuyến đường kết nối với Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa có vai trò vô cùng quan trọng, thiết yếu để tạo nên sự đồng bộ về hạ tầng, kết nối giao thông và là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác của dự án.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng các đơn vị chức năng của tỉnh đã phân tích làm rõ những kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, đặc biệt là việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, đánh giá cao Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đã quan tâm đầu tư Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa; đồng thời biểu dương tiến độ thi công dự án trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ: Trong quá trình thi công dự án, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, đặc biệt là việc kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Làm rõ những đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa sớm đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối dự án theo đề xuất của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, trước khi Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đi vào hoạt động.

Về đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Đông Sơn 7 tới đường Âu Cơ; tuyến đường kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp tới Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa (đường Vĩnh Yên), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ cân đối để bố trí ngân sách đầu tư các tuyến đường này trong thời gian sớm nhất có thể.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các dự án giao thông kết nối này không chỉ tạo điều kiện cho Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa hoạt động thuận lợi; mà còn góp phần hiện đại diện mạo đô thị của Thanh Hóa, vì vậy tỉnh sẽ luôn quan tâm, chú trọng đến nhiệm vụ này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong muốn Công ty TNHH AeonMall Việt Nam chia sẻ với tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục để đưa Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đi vào hoạt động vào tháng 10/2026 theo kế hoạch.

Phong Sắc