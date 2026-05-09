Xu hướng du lịch thay đổi ra sao trong mùa hè năm nay?

Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, du lịch hè 2026 du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến. Trong đó, du lịch xanh và khám phá văn hóa bản địa được xác định là “chìa khóa” để du lịch xứ Thanh nâng cao sức hút và “giữ chân” du khách.

Biển Sầm Sơn - “Điểm hẹn” mùa hè của du khách khi đến xứ Thanh.

Mặc dù mới bước vào mùa cao điểm du lịch hè, song các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026), toàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách. Trong đó, cùng với các tour du lịch biển ngắn ngày, xu hướng “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” được đông đảo du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình khi đến Thanh Hóa. Cùng với các hoạt động như tắm biển, nghỉ dưỡng, du khách mong muốn được tham gia nhiều hơn trong cùng một hành trình như: trải nghiệm ẩm thực địa phương, khám phá văn hóa, tham gia các hoạt động cộng đồng, vui chơi giải trí hay chăm sóc sức khỏe. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm đa dạng, có chiều sâu.

Không nằm ngoài xu hướng, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng tái cấu trúc sản phẩm, xây dựng các gói sản phẩm tour khép kín, tích hợp đa dạng dịch vụ. Bà Nguyễn Hà Phương, Giám đốc kinh doanh VNPlus Travel (phường Hạc Thành), cho biết: “Xu hướng lựa chọn những sản phẩm trọn gói, tiện lợi kèm đa dạng hoạt động trải nghiệm đang được du khách quan tâm trong mùa hè năm nay. Không chỉ bởi tác động của giá cả thị trường mùa cao điểm, mà đi cùng với đó là nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm và đi theo nhóm khách lẻ. Vì vậy, chúng tôi đã ký kết hợp tác với các khu nghỉ dưỡng như FLC Sầm Sơn, Melia Vinpearl Thanh Hóa để xây dựng các chương trình du lịch với tiện ích khép kín, đồng bộ, cung cấp trọn gói dịch vụ từ lưu trú, ẩm thực đến các hoạt động vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa”.

Theo bà Nguyễn Hà Phương, việc liên kết với các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thiết kế những sản phẩm “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”. Du khách khi đến với xứ Thanh không chỉ nghỉ dưỡng mà còn có thể tham gia các hoạt động thể thao biển, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám phá ẩm thực... trong cùng một tour, một điểm đến mà không cần mất quá nhiều thời gian tìm hiểu dịch vụ và thời gian di chuyển.

Trước xu hướng “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”, du lịch xanh và khám phá văn hóa bản địa đang được xác định là thế mạnh để du lịch Thanh Hóa thu hút khách trong mùa hè năm nay. Trong đó, các điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các xã miền núi như Pù Luông, Nam Xuân, Linh Sơn, Thường Xuân... cho đến những bãi biển còn giữ được nét hoang sơ như khu vực Nam Sầm Sơn đang từng bước thu hút các thị trường khách mới. Chỉ riêng 4 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đã thu hút trên 50 nghìn lượt khách, công suất phòng lưu trú đạt 100%. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các điểm đến trong việc phát huy thế mạnh, xây dựng điểm đến du lịch xanh, an toàn.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là điểm đến hấp dẫn trong các tour du lịch hè năm nay.

Quản lý Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Jungle Lodge (xã Pù Luông), Bùi Việt Anh cho biết: "Từ đầu năm 2026 đến nay, lượng khách quốc tế đến khu nghỉ dưỡng của chúng tôi chiếm tới 80%. Đặc biệt, tất cả các kỳ nghỉ lễ trong năm công suất phòng luôn đạt 100%. Cùng với tham quan danh lam thắng cảnh, du khách mong muốn được tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán, tham gia các hoạt động sinh hoạt cùng người dân địa phương. Những trải nghiệm như thưởng thức ẩm thực, tham gia lễ hội hay khám phá nghề thủ công truyền thống đang ngày càng được ưa chuộng. Chính vì vậy, cùng với cung cấp dịch vụ lưu trú, chúng tôi còn chú trọng khai thác các giá trị văn hóa địa phương, tổ chức các tour trải nghiệm nội khu để tạo thêm sức hấp dẫn. Mục tiêu là nâng sức hấp dẫn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách”.

Thực tế, sự thay đổi trong xu hướng du lịch đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các địa phương và doanh nghiệp. Việc phát triển du lịch không còn dừng ở khai thác tài nguyên sẵn có, mà cần chú trọng xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm khác biệt. Đối với các địa phương có khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đây là cơ hội để làm mới điểm đến, đồng thời phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên và phát huy giá trị văn hóa.

Cùng với du lịch biển, “ngành công nghiệp không khói” xứ Thanh đang nỗ lực phát triển đa dạng sản phẩm du lịch tích hợp, đáp ứng xu hướng mới của thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết phát triển du lịch. Trong đó, mọi xu hướng đều cần dựa trên nền tảng phát triển du lịch mang đậm bản sắc nhằm khẳng định thương hiệu và tạo sức hấp dẫn bền vững cho mỗi điểm đến.

Bài và ảnh: Hoài Anh