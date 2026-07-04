Xu hướng du lịch ngắn ngày lên ngôi

Với thời gian linh hoạt, chi phí hợp lý và lịch trình gọn nhẹ, du lịch ngắn ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Không chỉ phản ánh sự thay đổi trong thói quen nghỉ ngơi, giải trí của người dân, xu hướng này còn tạo động lực để các điểm đến và doanh nghiệp du lịch làm mới sản phẩm, đa dạng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Du khách trải nghiệm tại Chài homestay (Nam Sầm Sơn).

Mỗi dịp cuối tuần, từ các bãi biển Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Quảng Thái đến những điểm du lịch sinh thái, cộng đồng như Pù Luông, thác Mây... đều đón lượng lớn du khách. Phần lớn lựa chọn các hành trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm với tiêu chí khoảng cách không quá xa, thuận tiện di chuyển, chi phí hợp lý nhưng vẫn đủ để nghỉ ngơi, thư giãn.

Lựa chọn Chài Homestay (phường Nam Sầm Sơn) cho chuyến nghỉ cuối tuần của gia đình, anh Lê Hoàng Tùng (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi có con nhỏ nên không thuận tiện đi quá xa. Chuyến nghỉ 2 ngày 1 đêm vừa đủ để các con vui chơi, người lớn thư giãn mà không ảnh hưởng đến công việc đầu tuần. Điều quan trọng là không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên và có nhiều hoạt động để cả nhà cùng trải nghiệm".

Tương tự, anh Đỗ Minh An (Hà Nội), trước khi quyết định đặt phòng, nhóm của anh dành khá nhiều thời gian tìm hiểu trên mạng xã hội. Anh Minh An chia sẻ: "Chúng tôi muốn tìm một nơi gần biển, không quá đông đúc, có không gian cho trẻ vui chơi và người lớn thư giãn. Chỉ với hai ngày cuối tuần, mọi người như “sạc” lại năng lượng để bắt đầu tuần làm việc mới".

Điểm chung của nhiều du khách hiện nay là ưu tiên những chuyến đi ngắn nhưng giàu trải nghiệm. Họ không chỉ tìm kiếm một nơi lưu trú mà còn mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực và có thêm thời gian gắn kết với gia đình, bạn bè. Sự thay đổi trong nhu cầu của du khách cũng buộc các doanh nghiệp du lịch phải thay đổi chiến lược sản phẩm. Nếu trước đây chủ yếu tập trung vào dịch vụ lưu trú thì nay, nhiều cơ sở đã chuyển sang phát triển mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị cho mỗi chuyến đi.

Bà Lê Thị Năm, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Sơn Nam, chủ khu Chài Homestay, cho biết, sau thời gian vận hành hiệu quả mô hình Sunset Glamping với quy mô khoảng 4.000m2 gồm 12 bungalow và 3 lều dome. Lượng khách cuối tuần tăng ổn định, chủ yếu là các gia đình trẻ và nhóm bạn. Từ nhu cầu thực tế của thị trường, đơn vị tiếp tục đầu tư khu Chài Homestay trên diện tích hơn 2.200m2 với 17 phòng kiên cố, 8 bungalow, bể bơi, khu tổ chức tiệc, không gian ăn uống ngoài trời cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như đạp xe, theo chân ngư dân tìm hiểu nghề biển. Chị Lê Thị Năm chia sẻ: "Hiện nay, điều du khách cần không chỉ là một nơi lưu trú mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ. Vì vậy, chúng tôi đã chú trọng đầu tư thêm các tiện ích và hoạt động trải nghiệm để khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ trong hai hoặc ba ngày".

Không chỉ đổi mới sản phẩm, nhiều doanh nghiệp còn thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Nếu trước đây phụ thuộc vào các công ty lữ hành hoặc khách quen giới thiệu thì nay, mạng xã hội và các nền tảng đặt phòng trực tuyến trở thành kênh quảng bá, bán hàng hiệu quả. Khu Chài Homestay hiện duy trì các kênh facebook, tiktok và liên kết với các nền tảng OTA như booking.com, agoda để giới thiệu sản phẩm. Những video, hình ảnh ghi lại hoạt động tại khu nghỉ dưỡng, tiệc BBQ hay không gian nghỉ dưỡng đã thu hút lượng lớn người xem, góp phần đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, nhiều khu du lịch trải nghiệm cũng đang làm mới sản phẩm để đón khách cuối tuần. Tại Khu Du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc (phường Quảng Phú), lượng khách trong mùa hè chủ yếu là các gia đình trẻ, nhóm học sinh và nhóm bạn. Ngoài bể bơi, khu vui chơi, dịch vụ tắm bùn, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các hoạt động teambuilding và trải nghiệm ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.

Chị Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Kinh doanh Khu Du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc cho biết: "Khách hiện nay không chỉ đến để tham quan mà muốn trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Vì vậy, Linh Kỳ Mộc liên tục bổ sung sản phẩm mới để mỗi cuối tuần đều có hoạt động trải nghiệm hấp dẫn giữ chân du khách. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội".

Tư duy phát triển du lịch đang chuyển dịch từ “bán điểm đến” sang “bán trải nghiệm”. Không gian nghỉ dưỡng xanh, dịch vụ linh hoạt, hoạt động trải nghiệm đa dạng cùng việc tận dụng hiệu quả các nền tảng số trong quảng bá đang trở thành yếu tố quyết định sức hút của nhiều điểm đến.

Bài và ảnh: Thùy Linh