XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.

XMLS Thanh Hóa không có được đầy đủ cầu thủ tốt nhất khi chủ công Hoàng Thị Thảo bị chấn thương.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa bước vào trận đấu cuối cùng của vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các CLB năm 2026 gặp HCĐG Lào Cai với mục tiêu là một chiến thắng để lọt vào top 4 cùng tấm vé dự tranh vòng bán kết Cup Hùng Vương.

Tuy nhiên, trước đội bóng đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã không thể có được thế trận tốt.

Những tay đập của XMLS Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn của HCĐG Lào Cai.

Việc chủ công Hoàng Thị Thảo bị chấn thương không thể ra sân là một bất lợi với đội bóng chuyền nữ xứ Thanh.

Trong khi đó, chủ công ngoại binh Cai Xiaoqing luôn bị hàng chắn của HCĐG Lào Cai theo sát.

Trong set đấu thứ 1, HCĐG Lào Cai nhập cuộc chủ động và hiệu quả hơn trong những pha tấn công để chiến thắng XMLS Thanh Hóa với điểm số 25-19.

Sang set thứ 2, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh vẫn không cải thiện được những điểm yếu bước 1. Hàng công cũng gặp khó khăn với những pha chắn bóng bên phía đối thủ. Các học trò của HLV Bùi Huy Sơn tiếp tục để thua với điểm số 17-25.

Trước lối chơi đa dạng trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự của HCĐG Lào Cai, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa thua chóng vánh trong set thứ 3 với điểm số 14-25.

Dù rất cố gắng, nhưng các cầu thủ XMLS Thanh Hóa vẫn không thể tạo bất ngờ trước HCĐG Lào Cai.

Với trận thua 0-3 trước HCĐG Lào Cai, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa lỡ hẹn với tấm vé dự Cup Hùng Vương.

Như vậy, sau 7 trận đấu tại vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các CLB năm 2026, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 với 3 trận thắng và 4 trận thua.

Thầy trò HLV Bùi Huy Sơn sẽ có gần 6 tháng chuẩn bị cho Vòng 2 Giải VĐQG năm 2026.

Theo kế hoạch, Vòng 2 Giải Bóng chuyền VĐQG các CLB năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14/10 đến 25/10/2026 tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Kết thúc 2 vòng, 4 đội xếp hạng từ 1 đến 4 sẽ vào thi đấu vòng chung kết để tranh ngôi vô địch; 4 đội xếp hạng từ 5 đến 8 sẽ thi đấu vòng trụ hạng và đội xếp hạng 8 phải xuống chơi ở giải Hạng A năm 2027.

Duy Tính