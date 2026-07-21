Xe ô tô lao xuống ao, một người tử vong

Một xe ô tô bất ngờ lao xuống ao tại xã Thiệu Hóa vào sáng 21/7. Lực lượng chức năng đã trục vớt phương tiện, đưa thi thể tài xế mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 5 giờ 55 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc ô tô mang biển kiểm soát 36A-512.xx lao xuống ao nhà dân tại thôn Trí Cẩn, xã Thiệu Hóa. Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH xác định phần lớn thân xe ngập hoàn toàn dưới ao, có một nạn nhân mắc kẹt bên trong. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sử dụng xe cẩu đưa phương tiện lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình.

Sau khi ô tô được đưa lên khỏi mặt nước, lực lượng chức năng phá cửa xe, đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài, bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.Q.K. (SN 1988), trú tại thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

PV