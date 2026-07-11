Xe điện thương hiệu Việt thu hút khách hàng trước thềm năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới, các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh đang đi mua sắm phương tiện đi lại cho con em mình. Năm nay, các dòng xe điện mang thương hiệu Việt bán phổ biến hơn, mẫu mã đa dạng, được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái) - cửa hàng trưởng cửa hàng xe máy, xe điện Ngôi Sao, phường Hạc Thành tư vấn xe điện cho khách hàng.

Khảo sát thị trường xe điện trong tỉnh cho thấy, các đại lý hãng xe việt Nam đang ngày càng mở rộng hệ thống từ thành thị về nông thôn, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Năm học này gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Đông Tiến có con vào học lớp 10 cần phương tiện để đến trường. Sau khi tìm hiểu thị trường, chị đã chọn mua cho con chiếc xe máy điện VinFast với mức giá 18 triệu đồng.

Chị Hiền chia sẻ: “Trước đây tôi cũng chỉ biết đến các dòng xe điện của Trung Quốc là nhiều, nhưng gần đây tôi thấy nhiều phụ huynh lựa chọn xe VinFast có phản hồi rất tốt, nên tôi quyết định mua dòng xe này cho con đi học, đảm bảo an toàn".

Xe máy điện VinFast được nhiều phụ huynh lựa chọn mua cho con em trong năm học này.

VinFast là một trong những thương hiệu xe điện Việt phủ sóng khá mạnh thị trường Thanh Hóa. Thời điểm này, các đại lý, nhà phân phối đã nhập về số lượng lớn cung ứng cho người tiêu dùng.

Ghi nhận tại một số đại lý xe Vinfast phường Hạc Thành, từ đầu tháng 7 đến nay, doanh số bán ra các dòng xe điện dành cho học sinh như: Mottio, Evo lite và Evo Lite Neo... đã tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước.

Đại diện đại lý VinFast đường Trần Phú, phường Hạc Thành cho biết: “Năm nay, lượng khách hàng đến cửa hàng chọn mua xe VinFast cho con đi học tăng mạnh hơn năm trước và cũng mua sớm hơn. Vì thế, số lượng xe bán ra tăng khoảng 50% so với năm học trước. Người tiêu dùng đã quan tâm hơn đến thương hiệu và chất lượng sản phẩm nên chọn xe VinFatst ngày càng nhiều”.

Tại cửa hàng xe máy, xe điện Ngôi Sao, phường Hạc Thành, đến thời điểm này, phụ huynh đến mua xe điện cho con tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, cửa hàng trưởng cho biết, để phục vụ nhu cầu của học sinh trong năm học này cửa hàng nhập về gần 1.000 xe điện với hơn 30 mẫu, tập trung vào các dòng xe máy điện thương hiệu Việt Nam như VinFast, DK Bike. Năm nay, các dòng xe máy điện Việt cải tiến đồng đều cả về mẫu mã lẫn thiết kế, pin và độ an toàn nên hấp dẫn phụ huynh khi lựa chọn xe cho con.

Nhiều mẫu xe điện DK Bike được bày bán tại cửa hàng xe điện Lâm Nguyễn, phường Hạc Thành.

Thị trường xe điện tại Thanh Hóa đang phát triển mạnh mẽ với nhiều hãng xe Việt uy tín như: VinFast, DK Bike, Dat Bike... Mẫu mã các dòng xe khá phong phú từ các dòng xe đạp điện học sinh, xe máy điện phổ thông đến các mẫu xe tay ga cao cấp với thiết kế hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.

Mỗi năm, các hãng xe đều cho ra thị trường các mẫu mới, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích và tăng độ bền cho xe. Các dòng xe có nhiều phân khúc từ bình dân đến cao cấp, mức giá dao động từ 10 - 50 triệu đồng/chiếc nên phụ huynh có thể lựa chọn theo tài chính và nhu cầu sử dụng. Trong đó, các dòng xe có giá 12 - 15 triệu đồng bán chạy nhất nhờ kiểu dáng trẻ trung, trọng lượng nhẹ, pin sạc tiện lợi. Với những phụ huynh có điều kiện lựa chọn các mẫu giá trên 18 triệu đồng được trang bị pin lithium bền, công nghệ thông minh và chế độ bảo hành 2 - 3 năm...

Xe điện Việt Nam cải tiến mẫu mã phong phú, độ bền cao, thu hút khách hàng.

Theo các đại lý kinh doanh, xe điện Việt Nam đang ngày càng thu hút mạnh mẽ khách nhờ chi phí vận hành rẻ, thân thiện với môi trường, độ bền cao và các chính sách ưu đãi hấp dẫn từ hãng.

Đặc biệt, trong mùa tựu trường, các hãng xe liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng như giảm giá trực tiếp đến 16% cho học sinh, chương trình tặng quà kèm theo, bảo dưỡng miễn phí...

Việc nhiều phụ huynh lựa chọn xe điện thương hiệu Việt Nam cho con em mình đã khẳng định chất lượng, uy tín hàng Việt trên thị trường. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng, góp phần hiện thực hóa xu hướng tiêu dùng xanh, giảm khí thải và tiết kiệm chi phí cho người dân.

Tuy nhiên, người tiêu dùng nên chọn mua xe ở các đại lý chính hãng, cửa hàng kinh doanh uy tín, có chế độ bảo hành để đảm bảo chất lượng, an toàn cho học sinh khi sử dụng.

Hương Hạnh