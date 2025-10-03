Xây dựng xã Pù Luông trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn về du lịch

Chiều ngày 3/10, xã Pù Luông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 124 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Xã Pù Luông được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thành Lâm, Thành Sơn và Lũng Niêm với dân số khoảng 9.500 người; có 20 thôn, bản và 20 Ban Công tác Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Luông Hà Thị Trực khai mạc Đại hội.

Thời gian qua, MTTQ xã Pù Luông đã phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Thực hiện hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã vận động xây mới 296 nhà, sửa chữa 133 nhà cho hộ khó khăn. Riêng trong 2 năm 2024–2025, nhân dân quyên góp 418 triệu đồng; đến nay, 95,7% hộ có nhà ở đạt chuẩn.

Nhân dân đã hiến hơn 3.000m đất, đóng góp trên 2.000 lượt ngày công làm đường giao thông và xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết. Dân chủ cơ sở được phát huy, công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông phát biểu chỉ đạo Đại hội MTTQ xã Pù Luông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Pù Luông đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đã đề ra, góp phần đưa xã Pù Luông đến năm 2030 phát triển toàn diện, bền vững, trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn về du lịch.

Đại diện MTTQ tỉnh, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Pù Luông tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 48 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Pù Luông, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa. Bà Hà Thị Trực được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Luông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiến Đông