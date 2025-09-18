Xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao

Nhằm nâng cao giá trị lúa gạo, các địa phương trong tỉnh đang tích cực xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất và chất lượng cao, tạo điều kiện cho người dân áp dụng cơ giới đồng bộ, phát triển sản xuất theo quy mô lớn và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, HTX.

Người dân xã Hoằng Tiến ứng dụng cơ giới thu hoạch lúa vụ mùa.

Trước thực trạng người dân sử dụng nhiều giống lúa trên cùng một thửa ruộng gây khó khăn cho việc áp dụng cơ giới vào sản xuất, năng suất lúa không đồng đều, cùng với đó là tình trạng một số hộ dân chỉ cấy lúa một vụ, thậm chí bỏ ruộng không sản xuất gây lãng phí đất nông nghiệp, HTX Dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh, xã Xuân Lập đã tích tụ, tập trung đất đai và liên kết với các hộ dân sản xuất bao tiêu lúa gạo hàng năm khoảng 380 - 400ha. Nhiều vụ gần đây HTX đã liên kết với các công ty giống cây trồng đưa các giống lúa lai năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà với diện tích khoảng 200ha/vụ. Theo bà Đỗ Thị Hoa, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh: “Nhờ tích tụ đất, liên kết sản xuất lúa tập trung với người dân trong xã, đã giúp cho HTX ứng dụng cơ giới đồng bộ trong sản xuất lúa, giảm chi phí, tăng năng suất và thu nhập. Thông thường mỗi vụ HTX liên kết với các hộ dân sản xuất đại trà từ 1 đến 2 giống lúa lai chất lượng cao trên toàn bộ diện tích mà HTX tích tụ. Nhờ đó, năng suất các loại giống lúa lai bình quân đạt từ 75tạ đến 80 tạ/ha và khi thu hoạch được các công ty thu mua toàn bộ lúa thương phẩm tại ruộng với giá cao gấp 1,3 lần so với giá thị trường cùng thời điểm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Để từng bước giúp người dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất lúa truyền thống manh mún sang sản xuất tập trung quy mô lớn, thâm canh cùng một loại giống, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, Công ty CP Phát triển nông nghiệp và Khuyến nông Việt Nam đã phối hợp với các xã: Yên Trường, Tây Đô, Thiệu Trung, Xuân Lập thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng theo chuỗi giá trị hàng hóa tại một số tỉnh Bắc Trung bộ” với quy mô 80ha (20ha/xã) và 320 hộ tham gia. Sau 5 tháng thực hiện mô hình cho thấy, các giống lúa lai J02, Nếp Hương đưa vào sản xuất đều thích ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, năng suất trung bình đạt trên 65 tạ/ha, hiệu quả kinh tế tăng 25 - 30%.

Theo ông Lê Bá Dũng, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên, xã Thiệu Trung: “Mô hình đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo mạ, làm đất, thu hoạch; bón phân cân đối hợp lý, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo quy trình IPM nên cây lúa trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt. Qua đó, mở ra cơ hội cho HTX, người dân trong xã liên kết, hợp tác sản xuất hình thành vùng lúa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tăng chuỗi giá trị lúa gạo”.

Hằng năm, diện tích sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh đạt 227.000ha, năng suất bình quân đạt 59 tạ/ha, tổng sản lượng gần 1,4 triệu tấn. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát các cánh đồng đảm bảo tiêu chí để quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, gắn với việc XDNTM của các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được các vùng sản xuất lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao với 158.000ha. Nhiều xã đã mở rộng diện tích trồng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao lên 70 - 80% diện tích trồng lúa của địa phương. Từ đó hình thành các mô hình cánh đồng mẫu lớn, các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các loại gạo chất lượng cao. Cùng với đó, cơ cấu sử dụng giống lúa lai, lúa năng suất, chất lượng cao được các địa phương duy trì trên 60% diện tích trong vụ đông xuân và 40% diện tích trong vụ thu mùa. Qua đó, năng suất bình quân của vùng lúa thâm canh đạt 65 tạ/ha/vụ, cao hơn 5,6 tạ/ha/vụ so với năng suất bình quân của diện tích sản xuất lúa đại trà. Nhiều mô hình thâm canh cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, như: Sản xuất hạt giống lúa lai F1, giống lúa thuần và lúa thương phẩm tại các xã: Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống... cho hiệu quả kinh tế từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất thông thường.

Từ hiệu quả kinh tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang từng bước mở rộng các vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, tạo nền tảng quan trọng để phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mà còn là hướng đi bền vững, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy XDNTM.

