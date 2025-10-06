Xây dựng tổ chức Hội LHPN xã Xuân Tín vững mạnh - mái nhà chung của phụ nữ

Sáng 6/10, Hội LHPN xã Xuân Tín tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 115 đại biểu đại diện cho hội viên, phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan và các đại biểu dự Đại hội.

Hội LHPN xã Xuân Tín có 37 chi hội với 2.872 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Nổi bật, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam” đã thực sự góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn Xuân Tín xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, đến nay Hội LHPN xã Xuân Tín đang quản lý hơn 70 tỷ đồng vốn tín chấp, giúp gần 500 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được đẩy mạnh, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 0,85%.

Vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp xã đạt 22%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND xã đạt 32,4%.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ xã Xuân Tín nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhóm chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu hàng năm giúp ít nhất 10 gia đình hội viên, phụ nữ thoát nghèo/cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; giúp thêm 50 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; 100% cán bộ Hội LHPN xã và cán bộ chi hội được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Xuân Tín tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác nhân sự, chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lê Thị Huệ được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Tín, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà