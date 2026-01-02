Công bố danh sách 42 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC

Theo danh sách được công bố, toàn tỉnh có 42 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành.

Các tòa nhà thuộc khu chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm vừa ký ban hành Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc phân loại, lập, công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành.

Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách 42 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành.

Trong danh sách, Khu chung cư Đông Phát (phường Hạc Thành) do Công ty Cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư còn tồn tại về hệ thống báo cháy, chữa cháy không thể khắc phục, nguyên nhân được xác định do trước đây không có quy định về việc thành lập Ban Quản trị, không có kinh phí bảo trì, người dân chưa đồng thuận trong việc đóng góp kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC.

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Phú) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư cũng có tồn tại liên quan đến hệ thống chữa cháy nhưng không thể khắc phục do không còn quỹ đất để bố trí đầu tư xây dựng bể chứa nước và trạm bơm nước chữa cháy đảm bảo theo quy định, không có địa điểm bố trí trụ sở đội PCCC và CNCH chuyên ngành.

Còn tại Công ty Cổ phần nhựa bao bì Trung Hiếu (phường Bỉm Sơn), một phần diện tích nhà xưởng phải giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, vì vậy việc đầu tư trang thiết bị PCCC cho nhà xưởng sẽ dẫn đến lãng phí.

Các cơ sở còn lại trong danh sách vừa được công bố hầu hết là khách sạn, nhà nghỉ và đều tồn tại về đường lối thoát nạn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thông báo và hướng dẫn người đứng đầu các cơ sở nêu trên thực hiện lộ trình khắc phục theo quy định tại Điểm c, d, Khoản 6, Điều 55, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Điều 43, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ (hoàn thành trước ngày 30/1/2026).

Danh sách cụ thể 42 cơ sở:

Nguyên Mai