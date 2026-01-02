Di chuyển trên cao tốc Bắc-Nam nghỉ chân ở trạm nào?

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp nghỉ Tết.

Cục thể: Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác, gồm: Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn (trạm Xuân Khiêm bên trái tuyến, trạm Xuân Cương bên phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (bên trái tuyến), TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

5 trạm dừng nghỉ trên cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ

Ngoài ra có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe trên đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác 21 trạm dừng nghỉ. Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương thực hiện theo tiến độ hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Đến 31/12/2025, có 10 trạm đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, gồm: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, Phan Thiết - Dầu Giây (bên phải tuyến).

“Đến 31/12/2025 có 15 trạm dừng nghỉ và 1 điểm dừng chân phục vụ trên đường cao tốc, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người và phương tiện tham gia giao thông”, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Cũng theo Cục Đường bộ, đến 31/1/2026, tiếp tục có 10 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, gồm: QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, (Phan Thiết - Dầu Giây bên trái tuyến), Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau. Riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144, hiện tại vẫn chưa triển khai được do địa phương chưa bàn giao mặt bằng.

Những nút giao có cây xăng

Trong thời gian xây dựng, hoàn thành các trạm dừng nghỉ; để đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ người dân trong dịp lễ, Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Cụ thể: Dự án cao tốc Mai Sơn-QL45 gồm: Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường Quốc lộ 217B; nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường QL217; nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối QL1-QL45; Nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối QL45-QL47; nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối TP Thanh Hóa (cũ) đi đường Thọ Xuân, Nghi Sơn.

Dự án cao tốc QL45-Nghi Sơn có 2 nút giao: nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối QL45-đường Nghi Sơn-Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn-Bãi Trành.

Dự án cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu có 3 nút giao: nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với QL48D; nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với QL48B; nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với QL7.

Dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt có 3 nút giao: Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với QL7C; Nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với QL46B; Nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường QL8A.

Tại khu vực miền Trung có 9 dự án thành phần cao tốc gồm: Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ, Cam Lộ-La Sơn; La Sơn-Hoà Liên; Hòa Liên-Túy Loan; Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Vân Phong-Nha Trang.

Tại các nhánh ra, vào của nút giao các tuyến cao tốc này với các đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và hàng quán phục vụ nhu cầu người dân.

Trong đó, dự án cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng có 3 nút giao: Cẩm Quan Km527+580; Kỳ Trung Km555+509 giao với ĐH139; QL12C Km568+126 giao với tuyến QL12C.

Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng có 3 nút giao: Tiến Châu-Văn Hoá tại Km597+900; nút giao QL12A tại Km624+224; nút giao Quảng Hợp tại Km684+090.

Dự án Bùng-Vạn Ninh có 4 nút giao gồm: Cự Nẫm tại Km626+690; Việt Trung tại Km643+480; Nhật Lệ 2 tại Km653+850; Nút giao 9B tại Km673+750.

Dự án Vạn Ninh-Cam Lộ có 4 nút giao: Nút giao 9C tại Km690+200 giao với đường Hồ Chí Minh; nút giao 9D tại Km713+276,5 giao với Quốc lộ 9D tới đường Hồ Chí Minh; nút giao ĐT75 tại Km727+319 giao với đường tỉnh lộ 575 tới đường Hồ Chí Minh; nút giao 9A tại Km740+884 giao với QL9A tới đường Hồ Chí Minh.

Dự án Cam Lộ-La Sơn hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

Dự án La Sơn-Hòa Liên đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km1+250 bên trái tuyến. Ngoài ra còn có nút giao tại Km13+280 đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan, giao với đường tỉnh lộ 14B; nút giao Hòa Liên Km65+802 giao với tuyến đi hầm Hải Vân và tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường này đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán.

Dự án Hòa Liên-Túy Loan có 3 nút giao, gồm: nút giao Km66+00 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (điểm cuối của của tuyến La Sơn - Hòa Liên); nút giao Hoàng Văn Thái Km73+750 giao với đường Hoàng Văn Thái; nút giao Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi).

Dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi có 6 nút giao: Túy Loan Km0+00; Phong Thử Km13+310; Hà Lam Km40+880; Tam Kỳ Km64+460; Chu Lai Km82+990; Bắc Quảng Ngãi Km123+700; Quảng Ngãi Km130+502; Nút giao QL1 Km139+204.

Dự án Vân Phong-Nha Trang có 3 nút giao: Cổ Mã khớp nối với QL1; nút giao QL26 Km332+100; nút giao Vạn Giã Km299+800.

Khu vực phía Nam có 4 dự án thành phần gồm: cao tốc Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết; Phan Thiết-Dầu Giây Km47+500 có các công trình tạm tương ứng tại Km33+930 (hai bên); Km113; Km205+092; Km47+500.

Dự án Nha Trang-Cam Lâm còn có 4 nút giao: nút giao QL27C Km5+783; Suối Dầu Km14+755; Cam Lâm Km30+260; nút giao QL27B km52+892.

Dự án Cam Lâm-Vĩnh Hảo có 2 nút giao: Du Long Km70+194; nút giao Km92+815. Dự án Vĩnh Hảo-Phan Thiết có 5 nút giao: Vĩnh Hảo-Km134+700; Chợ Lầu-Km162+777; Đại Ninh-Km178+800; Ma Lâm-Km208+700; Phan Thiết-Km234+617.

Dự án Phan Thiết-Dầu Giây Km47+500 có 7 nút giao gồm: Ba Bàu nối với QL1 (Km0+000); nút giao với Quốc lộ 55; Nút giao với Tỉnh lộ720 (Km38+088); nút giao với QL1 (Km62+997,16); nút giao với Tỉnh lộ 765 Km69+463,71); nút giao với QL56 (Km84+136,34); nút giao với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (Km99+000).

Tại các nhánh ra, vào của các nút giao trên đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu nhân dân.

