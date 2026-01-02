Ấm áp an sinh

Có lẽ đã hơn 10 năm rồi, Thanh Hóa mới chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai đến thế. Nhưng càng trong gian khó, đau thương, càng ngời sáng tính nhân văn, tình nhân ái, nghĩa đồng bào, để không còn ai bị bỏ lại phía sau.

Một góc xã biên giới Bát Mọt.

Một buổi sáng cuối tháng 8, sau đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 5, căn nhà sàn kiên cố của vợ chồng anh Vi Xuân Thành (SN 1976) ở thôn Dưn, xã biên giới Bát Mọt bỗng bị bẻ gãy làm đôi bởi đất đá từ đồi cao trút xuống. May mắn cả 4 người trong gia đình anh kịp chạy thoát thân, nhưng gần như toàn bộ đồ đoàn, vật dụng từ chiếc tivi, tủ lạnh, đến nồi niêu, bát đĩa... đều bị đất vùi, lũ cuốn. Hơn sào ao nuôi ốc, ếch ở cạnh nhà chuẩn bị thu hoạch cũng bị mất trắng. Mưu sinh nơi đồi khô đất dốc với cây keo, đọt măng chẳng dư dả là bao, những gì vợ chồng anh tích cóp được bỗng mất hết sau cơn lũ quét.

Nhưng lúc tai ương hoạn nạn, anh Thành cảm nhận rõ hơn hơi ấm tình người. Anh nói: “Gia đình tôi đã được Đảng, Nhà nước, bộ đội biên phòng, đồng bào ở xa, bà con ở gần quan tâm hỗ trợ, từ ngày công, đồ dùng, vật dụng cho đến tiền làm lại nhà. Quả thực không có sự giúp đỡ ấy, gia đình tôi không thể gắng gượng được”. Rồi anh xòe tay bấm đốt kể từng tên tổ chức, cán bộ, đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ gia đình mình. Vậy nên, mưa tạnh trời quang, chọn được ngày lành, vợ chồng anh đã khởi công sửa chữa, xây lại căn nhà ở vị trí cách xa con suối, đảm bảo an toàn. Dự kiến tết này, gia đình anh Thành sẽ được ở trong căn nhà mới khang trang hơn năm trước.

Sau cơn bão số 5 và số 10, xã biên giới Bát Mọt nham nhở thiệt đơn hại kép, đường sá, ruộng đồng bị cuốn trôi, xóm thôn cô lập, nhà cửa ngả nghiêng,... cuộc sống người dân đã khó lại thêm khó. Kịp thời công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại đây, UBND tỉnh đã ưu tiên dành nguồn lực đầu tư khẩn cấp nhiều hạng mục công trình phục vụ dân sinh. Cụ thể là sửa chữa, nâng cấp đường giao thông vào thôn Ruộng với nguồn vốn hơn 9,5 tỷ đồng; 3,5 tỷ đồng xây dựng tràn thôn Phống...

Đáng chú ý, một khu tái định cư tập trung phục vụ di dời khẩn cấp 23 hộ dân thôn Chiềng, sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao thiên tai cũng đã được phê duyệt đầu tư với hơn 9,5 tỷ đồng. Từ sau cơn bão số 10 đến nay, UBND xã Bát Mọt đã tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công xây dựng dự án.

Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt cho biết: Sau mưa bão, xã đã ưu tiên huy động nguồn dự phòng, tập trung lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Đến nay, người dân đã phục hồi sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường.

Có lẽ đã rất lâu rồi, Thanh Hóa mới phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai đến thế. Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu các cơn bão: số 3, số 5, số 10, số 11 và nhiều loại hình thiên tai cực đoan đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu. Nhiều công trình, nhà cửa bị lũ quét đất vùi, nhiều làng mạc trắng băng trong nước lũ...

Nhưng lúc gian nan càng sáng ngời tính nhân văn của chủ trương, chính sách, của nghĩa đồng bào, tình quân dân. Đó là những chỉ thị, công điện chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an ngâm mình trong nước lũ hỗ trợ, cứu người, cứu tài sản; là những doanh nghiệp, nhà hảo tâm san sẻ tấm lòng, đi tận vào vùng lũ, vùng sạt để hỗ trợ đồng bào...

Cùng với nguồn vốn từ ngân sách, từ nguồn vận động, quyên góp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ đợt 1 cho các hộ gia đình bị thiệt hại về người, về nhà ở (1.691 ngôi nhà bị sập, hư hỏng), hỗ trợ tiền ăn và chi phí sinh hoạt cho 6.434 hộ gia đình bị ngập lụt do bão số 10 gây ra với hơn 56 tỷ đồng; hỗ trợ đợt 2 hơn 5,2 tỷ đồng...

Thế mới rõ, trên hành trình phát triển, người dân luôn là trung tâm hướng đến, như nguyên tắc tối thượng trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Trong đó an sinh là cốt lõi, là trụ cột, để không còn ai bị bỏ lại phía sau. Mà soi vào thực tiễn, không chỉ có riêng hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân nỗ lực vươn lên khi gặp hoạn nạn, thiên tai, hay những công trình phúc lợi xã hội được khởi công, xây dựng ở vùng khó... Ở đó còn 14.780 ngôi nhà, mái ấm chở che cho những người yếu thế sau Chỉ thị số 42-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Hơn 8 tháng, từ khi căn nhà mới được hoàn thành ở thôn 3, xã Hoằng Lộc, mỗi ngày trôi qua đối với bà Lường Thị Hường (70 tuổi) đã là một ngày vui. Gặp lại chúng tôi, bà cười tươi lắm: “Cảm động vì được ở nhà mới kiên cố do Nhà nước và anh em, hàng xóm hỗ trợ, tôi có động lực để cố gắng vươn lên. Số tiền nợ vay mượn thêm để làm nhà, tôi đã trả xong rồi”.

Nhớ lại lần trước đến thăm, bà Hường thuộc hộ nghèo, một mình ở trong căn nhà lụp xụp trũng thấp, rộng chỉ chừng 10m2. Dẫu lam lũ đủ việc, lúc làm ruộng, khi đạp xe rong ruổi thu mua ve chai đồng nát, nhưng tuổi già sức yếu, thường xuyên thuốc thang nên bà chẳng có gì dư dả. Kể cả vợ chồng người con gái duy nhất của bà cũng còn “giật gấu vá vai”, chẳng đỡ đần được mẹ nhiều...

Căn nhà được xây lên với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng và tiền ủng hộ, quyên góp của bà con lối xóm, người thân gia đình, bà Hường chỉ phải vay mượn thêm 20 triệu đồng. Bà bộc bạch: “Gần hết cả cuộc đời lam lũ nay đã có căn nhà khang trang để ở, tôi thực sự mãn nguyện rồi”.

Thế đó, quan tâm chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết luôn là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, để không còn ai bị bỏ lại phía sau. Và chủ trương nhất quán, nhân văn ấy vẫn đang lan tỏa khắp xóm thôn, đường ngõ, đến mỗi cuộc đời, số phận, hiện hữu trên mỗi công trình, dự án dân sinh...

Bài và ảnh: Đỗ Đức