Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động vui chơi giải trí.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện giao thông.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá trên không gian mạng, kích động biểu tình, gây rối ANTT của các đối tượng phản động. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phức tạp nảy sinh.

Công an phường Đông Quang xác minh làm rõ, thu giữ pháo hoa nổ trái phép.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng Công an các xã, phường tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ như: gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến cờ bạc, ma túy...

Các đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các địa điểm vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người; phối hợp tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm phòng ngừa tội phạm.

Các phương án phân luồng, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt

Các phương án phân luồng, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt nhằm ngăn chặn từ gốc nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo thống kê, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ (1/1/2026), tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, phức tạp. Lực lượng Công an tiếp nhận, phân công giải quyết 7 nguồn tin về tội phạm; phát hiện 1 vụ, bắt 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Thông qua công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 394 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, kiểm định 15 trường hợp; tạm giữ 82 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe 125 trường hợp; xử phạt 80 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 290 triệu đồng; 6 trường hợp vi phạm quá tải, 25 trường hợp cơi nới thành thùng xe.

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thanh Hóa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách, góp phần nhân lên niềm vui, sự phấn khởi và bình yên cho mọi người, mọi nhà trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Quốc Hương