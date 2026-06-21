Xây dựng thị trường minh bạch từ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành “lá chắn” quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Các lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm.

Đấu tranh quyết liệt với hành vi tàng trữ, kinh doanh, sản xuất hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Tại nhiều chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, các kho hàng nơi phát sinh luồng hàng hóa và các nền tảng bán hàng trực tuyến cho thấy hàng hóa hiện nay vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó vẫn tồn tại không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được các cơ quan chức năng triệt phá.

Điển hình như vụ việc hộ kinh doanh là L.T.V, thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú và hộ kinh doanh B.N có địa chỉ ở phố Đông Văn, phường Quảng Phú, đã bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT Thanh Hóa, phát hiện hành vi tàng trữ, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Đội QLTT số 9 đã yêu cầu hai hộ kinh doanh tiêu hủy ngay tại chỗ 372 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs; 78 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas. Đồng thời, ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, các mũi trinh sát của các lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, xác minh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Đó là vụ việc tại kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền, phố Tây Sơn, phường Đông Quang và hộ kinh doanh Trịnh Đình Nam, số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành. Quá trình khám kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, khăn, kính, thắt lưng giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hiệu lớn, như: Chanel, Gucci, Louis Vuitton, MLB, Lacoste, Dior, Gucci... Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Điều đáng lo ngại là các mặt hàng vi phạm ngày càng mở rộng từ thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép đến thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư nông nghiệp. Nhiều sản phẩm được quảng cáo với những lời có cánh, đánh trúng tâm lý ham rẻ hoặc mong muốn làm đẹp, cải thiện sức khỏe của người dân. Điển hình như mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng là Vũ Thùy Trang (sinh năm 1991), trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh (sinh năm 1994), trú tại TP Cần Thơ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, Vũ Thùy Trang đã tổ chức kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest” trên mạng xã hội facebook. Các sản phẩm này không có giấy phép kinh doanh và chưa thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo quy định nhưng vẫn được đối tượng sử dụng nhiều fanpage để quảng cáo, livestream giới thiệu sản phẩm là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm thu hút khách hàng. Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, các đối tượng đã ghi trên nhãn hàng hóa thông tin về các đơn vị sản xuất tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy các doanh nghiệp này hoàn toàn không tồn tại, toàn bộ thông tin về nơi sản xuất đều do các đối tượng tự tạo.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang ngày càng diễn biến phức tạp. Tính đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh phát hiện xử lý 114 vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính 112 vụ, tổng số tiền xử phạt hơn 1,268 tỷ đồng.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến giá cả cung cầu hàng hóa, đồng thời phối hợp kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, nhất là trên không gian mạng, hạ tầng số, các hoạt động livetream và bán hàng trực tuyến, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: “Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thời gian tới, chi cục sẽ tăng cường phối hợp các lực lượng, siết chặt công tác QLTT, yêu cầu các đội QLTT thường xuyên trực 24/24 giờ, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, chi cục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác rà soát, phát hiện, kiểm tra, xử lý các vi phạm trên nền tảng xã hội, các website thương mại bán hàng...”.

Mỗi vụ hàng giả bị phát hiện, mỗi cơ sở vi phạm bị xử lý không chỉ mang ý nghĩa răn đe, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường. Đằng sau những con số xử phạt là nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống gian lận thương mại. Đó là những cuộc kiểm tra bất kể ngày đêm, những đợt bám địa bàn dài ngày và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng nhằm ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay từ đầu nguồn.

Xây dựng thị trường minh bạch không phải là nhiệm vụ của riêng cơ quan quản lý Nhà nước, đó còn là trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người tiêu dùng. Khi hàng giả không còn đất sống, khi các hành vi gian lận thương mại bị xử lý nghiêm minh, khi quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ, thị trường sẽ vận hành theo đúng quy luật cạnh tranh lành mạnh. Đó cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, tạo dựng môi trường kinh doanh văn minh và hiện đại trong thời kỳ hội nhập.

Bài và ảnh: Xuân Thu