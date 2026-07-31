Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh

Tiếp tục các hoạt động trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 31/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh (xã Linh Sơn).

Tổ công tác tiến hành các bước lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh.

Nghĩa trang Liệt sĩ Lang Chánh là nơi yên nghỉ của 55 liệt sĩ, trong đó có tới 40 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Các phần mộ này được tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác minh danh tính liệt sĩ.

Để bảo đảm việc lấy mẫu thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình chuyên môn và các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo đã thành lập các tổ công tác chuyên trách. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản mẫu, mã hóa, số hóa dữ liệu, lập hồ sơ quản lý đến vận chuyển mẫu về đơn vị giám định ADN.

Hoàng Lan