Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tại thôn Đồng Trạch, xã Thạch Bình có 136 hộ với 560 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, hạ tầng phục vụ sinh hoạt cộng đồng còn thiếu thốn. Từ thực tế trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung đã lựa chọn mô hình điểm với tên gọi: “Quân - dân với đời sống văn hóa” để triển khai tại địa phương. Mô hình tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng, cải tạo khu sinh hoạt văn hóa và khu vui chơi dành cho người già, trẻ em với tổng diện tích 1.500m2. Đây là mô hình “Dân vận khéo” nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang (LLVT) trong XDNTM, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng đặc thù, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

LLVT tỉnh giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong 5 năm qua, đã được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quán triệt và triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, LLVT tỉnh cũng tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu triển khai nhiều chương trình, đề án trên địa bàn với nhiều mô hình hiệu quả. Đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 520 hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cốt cán, chức sắc, chức việc tôn giáo; đã mở 13 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho gần 2.000 đồng chí cán bộ chuyên trách và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng 8 mô hình “Dân vận khéo”, quyên góp ủng hộ Quỹ "Ngày vì người nghèo” với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn nhận nuôi, đỡ đầu 128 cháu với số tiền gần 1,1 tỷ đồng; điều động hơn 10.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Từ đầu năm 2024 đến nay LLVT Thanh Hóa đã quyên góp, ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng, tham gia xây dựng 10 “Nhà đồng đội”, 85 “Nhà tình nghĩa”, phối hợp triển khai xây dựng 791 “Nhà đại đoàn kết” để giúp đối tượng chính sách, người nghèo nơi biên giới có chỗ ở vững chãi. Hiệu quả từ phong trào thi đua này đã góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó, đồng thuận giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với Nhân dân địa phương.

Trong cơn bão số 5 vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, ngập úng nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập nhiều khu vực. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống. Ngay trong ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc cùng lực lượng dân quân địa phương hành quân về xã Yên Nhân, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 5. Các lực lượng đã tập trung dọn dẹp, sửa chữa tại Trường Tiểu học Yên Nhân 1, Trường Tiểu học Yên Nhân 2, Trường Mầm non và THCS Yên Nhân, bảo đảm các điểm trường kịp thời khai giảng theo kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác dân vận nói riêng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí về hoạt động công tác dân vận. Đồng thời tích cực giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; xây dựng, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, quân đội góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn".

Bài và ảnh: Tuấn Khoa