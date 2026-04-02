Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Công ty TNHH Winners Vina (đóng trên địa bàn xã Nga Sơn) là doanh nghiệp (DN) 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động. Những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Winners Vina đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa DN và người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Công nhân Công ty TNHH Winners Vina trong ca sản xuất.

Ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina cho biết: Dựa trên đặc điểm tình hình hoạt động của DN và đặc thù của NLĐ, ban chấp hành công đoàn công ty đã triển khai các hoạt động công đoàn có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ then chốt; tổ chức công đoàn thực sự là “cầu nối”, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Theo đó, công đoàn công ty đã làm tốt công tác phối hợp với DN trong việc tuyên truyền, vận động NLĐ nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất, sát cánh cùng DN hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm. Nhờ vậy, việc làm và thu nhập của NLĐ luôn được đảm bảo ổn định; các chế độ phúc lợi dành cho NLĐ ngày càng được quan tâm, hoàn thiện.

Với phương châm “lấy NLĐ làm trung tâm”, công đoàn cơ sở đã tích cực thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định hiện hành. Công ty duy trì thưởng tháng lương thứ 13 vào dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ tiền ăn ca 17.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ xăng xe 300.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ dinh dưỡng 300.000 đến 700.000 đồng/người/tháng; thực hiện thưởng năng suất cho công nhân trực tiếp sản xuất. Những chính sách thiết thực này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN.

Một trong những nét nổi bật tại Công ty TNHH Winners Vina là việc làm và thu nhập của NLĐ luôn được đảm bảo ổn định. Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương. Thu nhập bình quân của DN đạt khoảng 7 triệu đồng/người/tháng và có xu hướng tăng qua từng năm. Cùng với đó, hệ thống các chế độ phúc lợi ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đặc biệt là lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn trong DN.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Winners Vina còn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho NLĐ. Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo DN đầu tư lắp đặt hệ thống giàn mát tại các phân xưởng, khu vực căng tin; trang bị máy cung cấp nước uống nóng, lạnh; tăng cường phương tiện bảo hộ lao động; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy hằng năm. Nhờ đó, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Cùng với các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, công đoàn công ty còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, NLĐ. Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Qua đó, không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa NLĐ với DN. Đáng chú ý, công tác đối thoại tại nơi làm việc luôn được duy trì thường xuyên, nền nếp. Thông qua các cuộc đối thoại, nhiều vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động được giải quyết kịp thời, hạn chế tranh chấp, khiếu nại kéo dài. Nhờ đó, nhiều năm qua, công ty không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể; tình hình an ninh trật tự trong DN được giữ vững; số vụ vi phạm kỷ luật lao động giảm đáng kể.

Với những nỗ lực không ngừng, Công đoàn Công ty TNHH Winners Vina đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp DN duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bài và ảnh: Thanh Huê