Khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm để tránh hóa đơn tăng cao

Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị sinh hoạt khác làm sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình gia tăng đáng kể.

Nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị sinh hoạt khác làm sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình gia tăng đáng kể, kéo theo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao trong thời gian tới nếu không sử dụng điện hợp lý.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí sinh hoạt và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khuyen-cao-su-dung-dien-tiet-kiem-de-tranh-hoa-don-tang-cao-post1114392.vnp