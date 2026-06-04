Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ngày 4/6, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 51/CĐ-PTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tối 3/6, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/6/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Các địa phương ven biển, địa phương nghề cá cần hướng dẫn ngư dân không di chuyển vào hoặc chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Theo dự báo, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm trong phạm vi từ vĩ tuyến 17,0 đến 23,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 115,5 đến 121,0 độ Kinh Đông; phạm vi này sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng sẵn sàng nhân lực, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và các hình thái thiên tai đi kèm.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các phương án ứng phó. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

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Sáng 4/6, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, đêm 3/6, vùng áp thấp trên trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

LP