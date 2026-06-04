Sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng

Theo quy định của Bộ Công Thương, nhiều nhóm thiết bị điện và điện tử như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bóng đèn, nồi cơm điện, tivi... trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải dán nhãn năng lượng. Đây là căn cứ quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết mức độ tiêu thụ điện và hiệu suất năng lượng của từng sản phẩm.

Sử dụng thiết bị điện dán nhãn năng lượng một cách hợp lý góp phần giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng.

Hiện nay, trên thị trường phổ biến hai dạng nhãn năng lượng. Thứ nhất là nhãn so sánh, thể hiện hiệu suất năng lượng của sản phẩm thông qua thang đánh giá từ 1 đến 5 sao. Số sao càng nhiều, thiết bị càng tiết kiệm điện so với mặt bằng chung của cùng nhóm sản phẩm. Loại thứ hai là nhãn xác nhận, thường ghi “Hiệu suất năng lượng cao nhất”. Đây là nhãn dành cho những sản phẩm đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao nhất theo tiêu chuẩn hiện hành.

Ý nghĩa lớn nhất của nhãn năng lượng là giúp người tiêu dùng nhận biết được mức độ tiết kiệm điện của sản phẩm một cách trực quan. Nhờ vào nhãn năng lượng, việc lựa chọn sản phẩm không chỉ dừng lại ở các yếu tố như công suất, thương hiệu hay giá cả, mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây cũng là yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm trong bối cảnh giá điện tăng cao và ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên đáng kể.

Việc người dùng ưu tiên các thiết bị tiêu thụ điện lớn như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, bình nước nóng, quạt điện... dán nhãn năng lượng từ 4–5 sao, sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện, giảm chi phí cho khách hàng và tiết kiệm điện cho hệ thống, đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng.

Chỉ cần dành thêm vài phút đọc kỹ thông tin trên nhãn năng lượng trước khi mua sắm, người tiêu dùng đã có thể chọn cho mình thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện còn góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính do giảm nhu cầu sản xuất điện. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và sử dụng năng lượng bền vững.

Nguyễn Lương