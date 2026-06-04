Ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vỉa hè tại các khu dân cư mới

Được quy hoạch đồng bộ, với hệ thống đường giao thông rộng rãi, vỉa hè thông thoáng nhằm tạo diện mạo văn minh đô thị, tuy nhiên tại nhiều mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu dân cư mới trên địa bàn các phường Hạc Thành, Quảng Phú, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để đỗ xe, kinh doanh, đặt cây cảnh, vật dụng cá nhân đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và quyền sử dụng không gian công cộng của người dân.

Một đoạn vỉa hè bị chiếm dụng tại MBQH 2125, phường Hạc Thành.

Ghi nhận tại một số khu dân cư mới như MBQH 2125 phường Hạc Thành, MBQH 584 phường Quảng Phú cho thấy nhiều đoạn vỉa hè đang bị chiếm dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại MBQH 2125, không khó để bắt gặp hình ảnh các hộ dân tận dụng vỉa hè làm nơi đỗ ô tô, đặt chậu cây cảnh, khối đá mỹ nghệ hoặc các vật dụng khác nhằm tạo ranh giới sử dụng riêng. Tại một số vị trí có hoạt động kinh doanh dịch vụ, tình trạng đỗ xe trên vỉa hè, đặt biển quảng cáo, kê bàn ghế lấn chiếm diễn ra khá phổ biến, khiến phần diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp hoặc chiếm dụng hoàn toàn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại MBQH 584 phường Quảng Phú. Nhiều hộ dân bố trí cây cảnh, tiểu cảnh, chậu hoa trên phần vỉa hè trước nhà. Có những vị trí phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng, gần như mất đi công năng vốn có. Đáng chú ý, tại khu vực chung cư Tân Thành, đối diện Trường liên cấp Newton, mặc dù được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và không gian công cộng, nhưng một số khu vực vỉa hè dọc tuyến đường này vẫn bị tận dụng làm nơi đỗ xe, căng bạt phục vụ hoạt động kinh doanh cà phê.

Theo phản ánh của một số cư dân sinh sống tại đây, tình trạng lấn chiếm diễn ra trong thời gian khá dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Nhiều thời điểm người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói là những khu dân cư này đều mới được đầu tư và đưa vào sử dụng chưa lâu với mục tiêu xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều tuyến vỉa hè đã dần bị biến thành diện tích sử dụng riêng của một số hộ dân, làm giảm hiệu quả khai thác công trình hạ tầng công cộng đã được đầu tư.

Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên phạm vi toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chính quyền cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường kéo dài, tái vi phạm hoặc phát sinh các điểm nóng về trật tự đô thị.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thời gian qua các phường Hạc Thành, Quảng Phú đã huy động lực lượng chức năng, tổ an ninh trật tự cơ sở, lực lượng quản lý đô thị, dân quân tự vệ và các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm vỉa hè; đồng thời xử lý các trường hợp đỗ xe, tập kết hàng hóa gây cản trở giao thông. Nhiều tuyến đường đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư mới, tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích phần diện tích vỉa hè vẫn còn diễn ra, đòi hỏi sự kiểm tra, xử lý thường xuyên và quyết liệt hơn nữa từ chính quyền địa phương.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, sử dụng đúng mục đích các công trình hạ tầng công cộng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Đình Giang