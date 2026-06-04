Xã Quảng Ninh khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 4/6, UBND xã Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại gia đình bà Văn Thị Ngọc thôn 2 xã Quảng Ninh (con gái ông Văn Doãn Xương).

Gia đình bà Văn Thị Ngọc được hỗ trợ lần này là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình bà có nơi ở ổn định hơn, yên tâm lao động sản xuất và chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo UBND xã Quảng Ninh đã thăm hỏi, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách là hoạt động mở đầu của chuỗi các hoạt động tri ân của Đảng bộ, chính quyền xã Quảng Ninh hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), và 66 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026) tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thái Bảo (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Quảng Ninh)