Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cộng đồng là điều kiện quan trọng để trẻ em được lớn lên an toàn, hạnh phúc và phát triển toàn diện.

Trẻ tham gia lớp học bóng rổ của Trung tâm bóng rổ THBC (phường Hạc Thành).

Chị Nguyễn Thị H. (phường Đông Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự cố xảy ra với cậu con trai 7 tuổi vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong lúc chơi cùng anh trai, cháu không may trượt chân rơi xuống ao gần nhà. May mắn được người dân phát hiện và đưa lên bờ kịp thời, cháu thoát khỏi nguy hiểm. Chị H. chia sẻ: “Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Chỉ chậm vài phút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ đi làm vợ chồng tôi luôn thấp thỏm, chỉ mong có người trông con giúp”.

Trong khi những nguy cơ ngoài đời thực vẫn hiện hữu thì không gian mạng cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới. Chị L.T.N (phường Hạc Thành) cho biết từng phát hiện con gái bị một số tài khoản lạ trên mạng xã hội nhắn tin làm quen, dụ dỗ tham gia các hội nhóm có nội dung không phù hợp. May mắn, nhờ thường xuyên trò chuyện và đồng hành cùng con, gia đình kịp thời phát hiện, hướng dẫn con cách từ chối, chặn liên lạc và tự bảo vệ mình.

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ xâm hại trẻ em và 10 vụ đuối nước làm 11 trẻ tử vong. Cùng với đó, các nguy cơ xâm hại, bạo lực, dụ dỗ trên môi trường mạng, sức khỏe tâm thần và áp lực tâm lý ở trẻ em cũng có xu hướng gia tăng. Điều đó cho thấy việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp trẻ được bảo vệ và phát triển toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Để trẻ được vui chơi, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, điều quan trọng không chỉ là phòng ngừa rủi ro mà còn phải tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh ngay từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Với hơn 1 triệu trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 12.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 40.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, các ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Từ đầu năm đến nay, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu các nguy cơ trẻ em phải đối mặt. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và bảo vệ trẻ trên môi trường mạng cho cả phụ huynh và trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 3 triệu tin nhắn tuyên truyền được gửi đến người dân; 22 lớp truyền thông, tư vấn kỹ năng được tổ chức cho 1.320 học sinh. Lực lượng công an phối hợp rà soát hơn 1.380 điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước, lắp đặt biển cảnh báo, bố trí phao cứu sinh; tổ chức Đoàn mở 20 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em, góp phần giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ mình.

Bên cạnh những giải pháp mang tính phòng ngừa, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng môi trường an toàn, gần gũi với trẻ em. Tại phường Sầm Sơn, công tác bảo vệ trẻ em được triển khai thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, giáo dục kỹ năng và chăm sóc trẻ em tại cơ sở. Từ năm 2025 đến nay, địa phương tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền về quyền trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và an toàn trên môi trường mạng với hơn 7.400 lượt người tham gia. Các trường học cũng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho hơn 57.000 lượt học sinh và phụ huynh. Song song với đó, những mô hình giàu tính nhân văn như “Mẹ đỡ đầu”, “Em nuôi của Đoàn”, trao học bổng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì, góp phần bảo đảm mọi trẻ em đều được quan tâm, chăm sóc.

Ở nhiều địa phương khác, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, lớp học kỹ năng sống, không gian đọc sách, hoạt động trải nghiệm sáng tạo hay sinh hoạt hè tại khu dân cư cũng được duy trì thường xuyên. Những sân chơi ấy không chỉ giúp trẻ có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống mà còn hạn chế tình trạng dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, mạng xã hội hoặc tự vui chơi ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống trong một môi trường an toàn, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Xây dựng môi trường ấy không chỉ là ngăn ngừa những rủi ro trước mắt mà còn là đầu tư cho tương lai.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi