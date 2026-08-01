Giám sát triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Từ ngày 24 đến 31/7, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 tại 5 xã: Xuân Tín, Định Hòa, Yên Nhân, An Nông và Linh Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh, Trưởng đoàn giám sát làm việc tại xã Xuân Tín.

Tại các đơn vị, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế hoạt động của các mô hình “Nhà tạm lánh”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, phương thức tổ chức hoạt động, công tác quản lý, vận hành và khả năng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình khi có vụ việc xảy ra.

Đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động của các xã trong việc triển khai thực hiện luật ngay sau khi đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động.

Đồng thời trao đổi, làm rõ các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; việc cụ thể hóa các quy định của luật; công tác tuyên truyền; hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình; việc công khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng...

Đoàn giám sát mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” ở xã Xuân Tín.

Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế và hướng dẫn địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, bảo đảm phát huy hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân theo quy định của Luật.

Hội LHPN tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý của chính quyền trong thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở; quan tâm bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Hà