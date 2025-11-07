Xây dựng môi trường không khói thuốc ở Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Trong bối cảnh thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, việc xây dựng môi trường y tế không khói thuốc trở thành yêu cầu cấp thiết. Hưởng ứng phong trào “Bệnh viện không khói thuốc” do Bộ Y tế phát động, thời gian qua, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường khám chữa bệnh xanh, sạch, lành mạnh và an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa tư vấn tác hại của việc hút thuốc lá cho bệnh nhân.

Ngay sau khi phát động phong trào, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và thành lập Ban chỉ đạo “Bệnh viện không khói thuốc”. Toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế ký cam kết không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người bệnh và người nhà cùng thực hiện. Hệ thống pano, áp phích, biển “Cấm hút thuốc” được lắp đặt ở tất cả các khoa , phòng, hành lang, khu làm việc và khu vực công cộng, giúp nâng cao ý thức tuân thủ của mọi người khi đến khám, điều trị.

Theo Bác sĩ CK1 Phạm Quang Hải, Trưởng Khoa Nội 1, từ khi bệnh viện triển khai mô hình “không khói thuốc”, ý thức của nhân viên và người bệnh đã thay đổi rõ rệt: Trước đây, thi thoảng vẫn có người lén hút thuốc ở hành lang hoặc khu vực chờ. Nay hầu như không còn tình trạng đó. Không khí bệnh viện sạch sẽ, dễ chịu hơn, ai cũng thấy thoải mái và tôn trọng quy định chung.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cũng tăng cường giám sát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Đối với người bệnh hoặc người nhà hút thuốc trong khuôn viên, lực lượng bảo vệ và cán bộ y tế sẽ trực tiếp hướng dẫn, giải thích để mọi người hiểu và tự giác chấp hành. Nhờ sự nỗ lực đồng bộ, đến nay, 100% cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện không hút thuốc trong giờ làm việc và khuôn viên bệnh viện; 90% người bệnh và người nhà được tuyên truyền, cam kết thực hiện “nói không với thuốc lá”. Môi trường làm việc, khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng văn minh, thân thiện và an toàn hơn.

Được tư vấn, tuyên truyền, bệnh nhân Lê Xuân Bảo đã bỏ thuốc lá, sức khỏe có chuyển biến tốt hơn.

Bệnh nhân Lê Xuân Bảo, 66 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ: "Tôi đã hút thuốc hơn 40 năm và từng cho rằng việc cai thuốc là rất khó. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh phải nhập viện điều trị và được bác sĩ tư vấn bỏ thuốc để cải thiện chức năng hô hấp, tôi đã quyết tâm cai thuốc, đến nay sức khỏe của tôi đã có chuyển biến tốt hơn".

Là bệnh viện chuyên điều trị về bệnh phổi, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ngày một gia tăng, đa phần là bệnh liên quan do sử dụng thuốc lá gây ra, với những diện bệnh như: Viêm phổi, viêm phế quản mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản... Vì thế việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc không chỉ là phong trào, mà là hành động thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Bệnh viện đang tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, hướng tới mục tiêu mỗi cán bộ y tế là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá đến từng cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng dân cư.

Tô Hà