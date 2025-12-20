Lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp

Sáng 20/12, phường Hạc Thành tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cùng đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn phường Hạc Thành.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ phát động.

Đồng chí Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, khẳng định: Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của mỗi người và các thế hệ mai sau, là thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước; đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài và được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những nội dung quan trọng vì sự phát triển bền vững đất nước..

Đông đảo học sinh tham dự lễ phát động.

Với địa bàn là phường trung tâm của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và có dân số đông nên lượng rác thải sinh hoạt và rác thải từ các hoạt động dịch vụ ngày càng gia tăng. Mặc dù thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn phường đã có chuyển biến tích cực, song tình trạng xả rác bừa bãi vẫn có lúc, có nơi còn diễn ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân.

Lực lượng Công an tham dự lễ phát động.

Việc tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh và của phường. Đồng thời cũng là để mỗi cơ quan, tổ chức và từng người dân trên địa bàn phường thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể.

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành tham dự lễ phát động.

Để phong trào toàn dân bảo vệ môi trường lan tỏa hiệu quả, thời gian tới phường Hạc Thành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; huy động sự tham gia của toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ phường; tăng cường phối hợp các đơn vị thu gom, xử lý rác bảo đảm kịp thời, đúng quy trình; đồng thời phát động thi đua, khen thưởng mô hình hiệu quả, chấn chỉnh nơi thực hiện chưa nghiêm, tạo chuyển biến bền vững về ý thức bảo vệ môi trường.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; phường Hạc Thành trao tặng thùng rác xanh cho đại diện hội phụ nữ phường.

Tại lễ phát động, phường Hạc Thành đã trao tặng thùng rác xanh cho các hộ gia đình thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt.

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành tham gia diễu hành hưởng ứng lễ phát động.

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực Hồ Thành.

Ngay sau lễ phát động, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực Hồ Thành.

Nguyễn Đạt