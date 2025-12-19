Xây Tết 2026: Mang Tết ấm đến với 30 nghìn công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị

Chương trình Xây Tết 2026 được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước, đồng thời mở rộng chăm lo cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trao tặng gần 30 nghìn phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết...

Quang cảnh Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026.

Chiều 19/12, tại Tòa soạn Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”.

Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chương trình Xây Tết được Báo Nhân Dân phối hợp cùng công ty Coteccons khởi xướng từ năm 2023, xuất phát từ mong muốn chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân - những người lao động thầm lặng, đang ngày đêm góp phần dựng xây đất nước.

Sau 3 năm triển khai (2023-2025), với sự đồng hành của hàng nghìn đối tác, tình nguyện viên, bác sĩ và các cơ quan, tổ chức, chương trình đã hiện diện tại 22 tỉnh/ thành phố, 145 công trường, trao tận tay gần 48 nghìn phần quà Tết, thăm khám sức khỏe cho hơn 25 nghìn công nhân, và đặc biệt là học bổng “Xây nền ước mơ” hỗ trợ con em người lao động.

Những kết quả ấy đã khẳng định Xây Tết không chỉ là hoạt động chăm lo dịp Tết mà đã trở thành một chương trình mang tính cộng đồng sâu sắc, được xã hội đón nhận và đánh giá cao - tiêu biểu là giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) năm 2024 ở hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Bước sang năm thứ tư, với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, Xây Tết 2026 mong muốn gửi gắm thông điệp: Hạnh phúc của mỗi gia đình công nhân chỉ thực sự trọn vẹn khi được xây dựng trên nền tảng an toàn lao động trong suốt 365 ngày. An toàn không chỉ là quy trình, là công nghệ, mà đã trở thành văn hóa, thói quen của mỗi người lao động.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định, với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Báo Nhân Dân luôn xác định trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, tuyên truyền mà còn phải tiên phong trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân văn, cổ vũ những việc làm tốt đẹp và kết nối cộng đồng cùng chung tay vì người lao động. Báo Nhân Dân mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành, cơ quan báo chí, đoàn thể, tình nguyện viên và đặc biệt là các doanh nghiệp để Xây Tết 2026 lan tỏa rộng rãi hơn nữa, mang đến mùa xuân ấm áp, bình an cho hàng chục nghìn công nhân trên cả nước.

Đánh giá cao và ghi nhận sâu sắc sáng kiến của chương trình Xây Tết, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đây là mô hình chăm lo Tết rất thiết thực cho người lao động, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng đến giá trị tinh thần, sự tôn vinh và tri ân những người lao động thầm lặng đang ngày đêm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại Lễ ra mắt Xây Tết 2026.

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn chương trình Xây Tết trong thời gian tới sẽ tiếp tục được mở rộng và nâng tầm theo hướng: mở rộng đối tượng thụ hưởng đến tất cả công nhân lao động trên tất cả các công trường của Coteccons; gắn các hoạt động Tết với chăm lo dài hạn như tư vấn pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, phúc lợi đoàn viên; đồng thời, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cùng tham gia để Xây Tết thực sự trở thành nền tảng chung vì phúc lợi người lao động, không chỉ trong ngành xây dựng mà lan tỏa sang các đơn vị và lĩnh vực khác.

“Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Báo Nhân Dân, công ty Coteccons và các đối tác trong việc tuyên truyền, lan tỏa và tổ chức hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động”, ông Phan Văn Anh khẳng định.

Với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, Xây Tết 2026 kỳ vọng mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy, an toàn và trọn vẹn cho hàng chục nghìn công nhân trên cả nước, từ đó góp phần tôn vinh giá trị lao động, củng cố nền tảng đoàn kết - sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân văn của người Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong năm qua, Coteccons ghi nhận hơn 46 triệu giờ thi công an toàn, cùng trung bình hơn 26 giờ đào tạo an toàn cho mỗi công nhân. Những con số này phản ánh rõ nét triết lý “an toàn là nền tảng của hạnh phúc”, được xây dựng từ hệ thống quy trình chặt chẽ, công nghệ tiên tiến và một văn hóa an toàn đã trở thành thói quen của mỗi người lao động. Xây Tết 2026 cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy thông qua truyền thông, đào tạo tại công trường và vinh danh những đội nhóm có thành tích an toàn tiêu biểu trong năm.

Chương trình Xây Tết 2026 được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước, đồng thời mở rộng chăm lo cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30 nghìn phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe tại công trường, cắt tóc đón Tết ... với sự chung tay tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan báo chí truyền thông, đoàn thanh niên, tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chuyến tàu “Hạnh phúc” đưa công nhân ở một số tỉnh xa về quê đón Tết; kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, lan tỏa tinh thần sẻ chia để chuyến tàu “Hạnh phúc” mang đến thêm nhiều cơ hội đoàn viên cho người lao động.

Hoạt động học bổng “Xây nền ước mơ” - điểm nhấn từ năm học 2024-2025, tiếp tục được duy trì, kêu gọi chung tay hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập từ khá trở lên trong năm học 2025-2026, tạo thêm cơ hội học tập và xây dựng nền tảng kiến thức cho thế hệ tương lai.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ, Xây Tết đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động chăm lo dịp Tết, để trở thành “ngày hội của người lao động” - nơi những người thợ xây được lắng nghe, được tôn vinh và được gửi lời cảm ơn xứng đáng.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà, người công nhân xây dựng là những người trực tiếp tạo nên diện mạo của các công trình, nhưng lại là những người khiêm nhường nhất, lặng lẽ nhất. Mỗi bước họ đi trên công trường, mỗi thao tác họ thực hiện đều gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đồng đội.

"Với Coteccons, an toàn của người công nhân là điều không thể thỏa hiệp - đó luôn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định, mọi quy trình và mọi hành động trên công trường. Chính vì vậy, Xây Tết 2026 không chỉ là lời tri ân gửi tới những người thợ xây, mà còn là nỗ lực lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn - để mỗi người lao động có thể an tâm làm việc hôm nay, và trở về vui vẻ bên gia đình", bà Trang cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Coteccons cũng bày tỏ sự vui mừng khi chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” năm nay được mở rộng cho con em công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị - những lực lượng thầm lặng góp phần giữ gìn diện mạo và vận hành của đô thị mỗi ngày.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026.

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt Xây Tết 2026, đại diện Báo Nhân Dân và công ty Coteccons đã trao đổi một số vấn đề được phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm chung quanh chương trình năm nay.

Về việc kêu gọi các đối tác đồng hành, ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Ngoại giao, Báo Nhân Dân cho biết, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế của mình, nhưng đồng thời họ vẫn luôn cháy bỏng khao khát cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các nhà tài trợ, tình nguyện viên chung tay lan tỏa tinh thần thiện nguyện vì người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời vất vả.

Ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị-Ngoại giao, Báo Nhân Dân trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

“Doanh nghiệp luôn đặt niềm tin và sẵn sàng đồng hành với các cơ quan, đơn vị nếu chúng ta thực hiện công tác thiện nguyện một cách đúng đắn, chân thành, đúng địa chỉ, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tới cộng đồng”, ông Phạm Song Hà chia sẻ. Ông cho biết, việc mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng chương trình là công nhân lao động làm việc trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị là hoàn toàn đúng đắn, bởi thời gian qua, vấn đề môi trường ngày càng nhức nhối, tác động đến toàn thể xã hội, đặc biệt những người lao động trong lĩnh vực này phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.

Thông tin thêm về những điểm mới của Xây Tết 2026, bà Nguyễn Trình Thùy Trang cho biết, chương trình năm nay hướng tới thông điệp an toàn lao động, ngoài các hoạt động truyền thống hằng năm như thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... sẽ có thêm hoạt động “Trạm An toàn”. Tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Xây Tết 2026 sẽ kèm hoạt động vui chơi giải trí và giáo dục nhằm nâng cao ý thức an toàn trong các công nhân, qua đó gửi gắm thông điệp: càng vào dịp Tết càng phải ý thức về vấn đề an toàn để trở về an toàn đón Tết với gia đình...

Trao quà tặng công nhân xây dựng của Coteccons và công nhân môi trường của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, hai đơn vị tổ chức chương trình Xây Tết 2026 là Báo Nhân Dân và Coteccons đã trao quà tặng các công nhân của Coteccons và Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Qua các năm tổ chức, Xây Tết đã trở thành chương trình mang tính cộng đồng, với sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên cả nước. Đây cũng là một mô hình được khởi xướng với mong muốn nhân rộng trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm chăm lo thiết thực và kịp thời cho người lao động. Năm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Sữa cũng tham gia tặng quà bằng hiện vật trị giá 450 triệu đồng.

Việc tiếp tục triển khai chương trình trong năm 2026 khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân, Coteccons và các đối tác đồng hành, đồng thời tạo thêm động lực để đội ngũ công nhân tự tin, yên tâm gắn bó với công việc trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Được Báo Nhân Dân và Coteccons khởi xướng từ năm 2023, sau 3 năm triển khai (2023, 2024, 2025), chương trình Xây Tết với sự chung tay của các đơn vị, tổ chức đã đạt được những dấu ấn nổi bật: • Hiện diện tại 22 tỉnh, thành phố và 145 công trường trên cả nước. • Trao tận tay 48 nghìn phần quà Tết cho người lao động. • Thăm khám sức khỏe cho hơn 25 nghìn công nhân ngay tại công trường. • Được tạo nên từ sự chung tay của hơn 1.000 đối tác là chủ đầu tư và nhà thầu phụ, 2.000 kỹ sư, 1.500 tình nguyện viên và hơn 100 bác sĩ trong suốt ba mùa triển khai. • Mở rộng tác động xã hội thông qua học bổng “Xây nền ước mơ”, hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập nổi bật. • Xây Tết đã trở thành nền tảng dành riêng cho việc chăm lo toàn diện đến người lao động, có sự chung tay và hưởng ứng từ nhiều đơn vị và gắn liền với chiến lược phát triển bền vững của Coteccons. Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize tại hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng.

