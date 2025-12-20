Xây dựng Công đoàn Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, vai trò, vị thế của Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục được khẳng định, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lương Trọng Thành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, giải pháp đột phá của Công đoàn Thanh Hóa trong 5 năm tới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam. Ảnh: Thanh Huê

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật của Công đoàn Thanh Hóa trong thời gian qua?

Đồng chí Lương Trọng Thành: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Nổi bật là Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo của đoàn viên, NLĐ thông qua các phong trào thi đua (PTTĐ) trọng tâm như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”... toàn tỉnh có 52.952 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, làm lợi hàng trăm tỷ đồng; 84 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các sáng kiến, giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và thu nhập cho NLĐ.

Cùng với đó, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với DN nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng đình công, ngừng việc tập thể. Các chương trình thiết thực như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Bữa cơm công đoàn”, “Mái ấm công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên... tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm đồng bộ, toàn diện. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp 79.761 đoàn viên, đạt 132,9% chỉ tiêu; thành lập 362 công đoàn cơ sở và 49 nghiệp đoàn cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện nghiêm túc, kịp thời thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ, đặc biệt từ thực tiễn phong trào thi đua đã giới thiệu 11.503 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã kết nạp được 7.840 đảng viên.

Nhiều năm liên tục, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Bắc Trung bộ - một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ, tạo nền tảng vững chắc để các cấp công đoàn bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới, phát triển bền vững.

Phóng viên: Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, xin đồng chí cho biết mục tiêu xuyên suốt, những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI đề ra, nhằm đưa hoạt động Công đoàn tỉnh phát triển trong giai đoạn mới?

Đồng chí Lương Trọng Thành: Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời dự báo sát với tình hình, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI đã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, là điểm tựa tin cậy, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân, lao động (CNLĐ) có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng cống hiến, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vì hạnh phúc của đoàn viên, NLĐ và sự phát triển bền vững của DN góp phần hiện thực hóa mục tiêu Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Đại hội Công đoàn tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu này bằng 15 chỉ tiêu, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI và định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó, hằng năm phấn đấu phát triển từ 15.000 - 20.000 đoàn viên mới; 100% đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Trong cả nhiệm kỳ, phấn đấu có ít nhất 40.000 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn; trên 100 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”; 100% công đoàn cơ sở xây dựng và vận hành hiệu quả các kênh truyền thông số...

Những mục tiêu, chỉ tiêu này là cơ sở quan trọng để Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Để hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI đề ra, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn tỉnh sẽ tập trung tổ chức phong trào thi đua trọng tâm nào để tạo động lực, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, NLĐ, thưa đồng chí?

Đồng chí Lương Trọng Thành: Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ mới, đòi hỏi phải huy động tổng hợp mọi nguồn lực, trong đó việc tổ chức hiệu quả các PTTĐ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trọng tâm là PTTĐ “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ CNLĐ lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu”.

Phong trào được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt hoạt động công đoàn, tập trung vào “5 tiên phong”: trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng văn hóa, môi trường làm việc tạo động lực, khơi dậy khát vọng cống hiến của CNLĐ; hội nhập quốc tế; vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Song song với đó là “5 đồng hành”, trong đó công đoàn tập trung: chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chăm lo, phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển tiến bộ của nữ đoàn viên, CNLĐ.

Thước đo hiệu quả của PTTĐ là việc xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; gắn PTTĐ với công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời, qua đó tạo động lực, lan tỏa sâu rộng thi đua trong đoàn viên, NLĐ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Thanh Hóa sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống cho đoàn viên, NLĐ ?

Đồng chí Lương Trọng Thành: Để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, giám sát và phản biện chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn. Thực hiện hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp, nợ lương, BHXH; tổ chức tư vấn pháp luật và đối thoại tại DN. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh - sạch - thân thiện; xây dựng mô hình “Tổ an toàn vệ sinh viên mạnh” tại DN. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ thông qua Quỹ “Hỗ trợ đoàn viên, NLĐ", các chương trình phúc lợi, các hoạt động “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; nâng cao bữa ăn ca, hỗ trợ nhà ở, thiết chế nhà ở xã hội, văn hóa cho CNLĐ. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức các hoạt động công đoàn.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2025-2030, với tư duy mới, nhận thức mới và những cơ hội phát triển mới, Công đoàn Thanh Hóa sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ra sao để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò điểm tựa của tổ chức đối với đoàn viên, NLĐ và đồng hành cùng DN phát triển bền vững, thưa đồng chí?

Đồng chí Lương Trọng Thành: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công đoàn Thanh Hóa tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn cơ sở, đồng thời hướng mạnh về cơ sở để thực hiện phương châm “Doanh nghiệp thành công - Công nhân hạnh phúc - Công đoàn vững mạnh”. Theo đó phát huy tốt vai trò các chủ thể: Đoàn viên, NLĐ là trung tâm; DN là nền tảng; công đoàn là điểm tựa; cán bộ công đoàn là đồng hành; thực tiễn đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Công đoàn tỉnh chủ động cụ thể hóa phong trào thi đua trung tâm “5 tiên phong”, “5 đồng hành” thành các mô hình trên các lĩnh vực, đồng thời tham mưu và triển khai hiệu quả 5 đề án, dự án: (1) Phát huy vai trò của công đoàn trong công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và sự phát triển bền vững của DN; (2) Phát huy vai trò của công đoàn trong phát triển Đảng ở các DN có tổ chức công đoàn; (3) Nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nữ CNLĐ trong các DN có tổ chức công đoàn; (4) Triển khai mô hình “công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số”; (5) Dự án xây dựng nhà ở xã hội và thiết chế văn hóa cho đoàn viên, CNLĐ.

Tập trung nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn thời kỳ mới với tư duy mới, cách thức làm việc mới “3 gần, 4 nhanh, 3 mạnh, 4 giỏi”. 3 gần: DN; đoàn viên, NLĐ; không gian số. 4 nhanh: bao quát; kết nối; thích ứng; thúc đẩy sự phát triển. 3 mạnh: nghiên cứu; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng mô hình “công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số”. 4 giỏi: phát hiện vấn đề; đối thoại, thương lượng, giải quyết vấn đề; xử lý tình huống; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Bước vào kỷ nguyên mới, công tác vận động đoàn viên, CNLĐ theo tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm là: nói ít làm nhiều, khẩu hiệu ít nhưng kết quả nhiều, thủ tục ít nhưng đem lại nhiều nụ cười cho đoàn viên, NLĐ, theo đó Công đoàn tỉnh Thanh Hóa xác định đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số là khâu đột phá tạo ra sự chuyển động đồng bộ trong mọi hoạt động: “từ thụ động sang chủ động; từ biệt lập sang gắn kết; từ phiến diện sang toàn diện; từ lượng sang chất; từ phục vụ sang phụng sự, kiến tạo”, tất cả vì hạnh phúc của đoàn viên, NLĐ; thành công của DN và phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Nhân Ái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Công đoàn xã Yên Định: Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động Trong bối cảnh phong trào công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, việc đổi mới các hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ trở nên cấp thiết. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Thanh Hóa tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt là tại các công đoàn cấp xã mới thành lập và các công đoàn cơ sở xa trung tâm, ít đoàn viên hoặc mới thành lập, nơi công tác chăm lo và đại diện quyền lợi còn nhiều khó khăn. Hoạt động chăm lo cần thiết thực, sát với nhu cầu của đoàn viên, NLĐ, từ việc cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm chế độ, chính sách, đến các hoạt động động viên tinh thần, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và sức khỏe. Đồng thời, công đoàn cần tăng cường cơ chế hỗ trợ, bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở, giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam: Xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động Xây dựng tác phong công nghiệp cho NLĐ là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của DN, bởi việc rèn luyện phong cách làm việc khoa học, đúng giờ, đúng quy định không chỉ đáp ứng những tiêu chí ngày càng khắt khe của đối tác, khách hàng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ. Với vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, công đoàn cơ sở xác định công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức kỷ luật lao động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, gắn xây dựng tác phong công nghiệp với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Mỗi đoàn viên, NLĐ cần tự giác rèn luyện tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, đúng quy trình; nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của DN; không ngừng học tập, nâng cao tay nghề. Đây là yếu tố quan trọng giúp NLĐ ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của DN và địa phương. Nguyễn Văn Trọn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam: Tăng sức mạnh cho công đoàn cơ sở trong đối thoại và thương lượng tập thể Đối thoại, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ then chốt, giúp công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tuy nhiên, hiện nay đa số cán bộ công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, hưởng lương từ DN nên chịu nhiều áp lực, khiến cán cân trên địa bàn thương lượng dễ bị lệch và gặp nhiều bất lợi. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa sẽ có những giải pháp thiết thực như: Trực tiếp tham gia hỗ trợ các cuộc đối thoại quan trọng; tăng cường hỗ trợ pháp lý, phối hợp với các ngành liên quan để tạo sức nặng cho công đoàn cơ sở; đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, tiếng nói của công nhân mới được bảo đảm và thỏa ước lao động tập thể mới thật sự đi vào thực chất. Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, đoàn viên, công nhân lao động gửi gắm nhiều tâm tư và kỳ vọng vào những đổi mới trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Tôi mong các hoạt động này chuyển hướng mạnh mẽ theo nguyên tắc “Thực dụng, cá nhân hóa và tương tác”. Thay vì chỉ truyền đạt luật, cần huấn luyện kỹ năng thực hành, như đàm phán lương, kỹ năng làm việc nhóm hay đối thoại tại nơi làm việc. Nội dung tuyên truyền nên cá nhân hóa, phân loại theo độ tuổi, giới tính, vị trí công việc để cấp nội dung giáo dục phù hợp; ví dụ giáo dục sức khỏe sinh sản và an toàn cho lao động nữ, quản lý rủi ro cho nhóm quản lý. Đồng thời, thay thế các hội nghị, buổi nói chuyện bằng các cuộc thi, trò chơi tương tác, tình huống thực tế trên nền tảng số, như cuộc thi “Hiểu đúng luật, bảo vệ mình” qua hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Ngoài ra, cần tăng cường giáo dục về trách nhiệm, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và tinh thần cống hiến, giúp NLĐ cùng DN vượt khó, đảm bảo việc làm lâu dài, ổn định và bền vững. Nguyễn Thị Hằng, Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam: Xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân ở các khu công nghiệp Thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp công đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt về nhà ở và các thiết chế văn hóa. Tôi mong rằng tổ chức công đoàn tham mưu với các ngành chức năng xây dựng nhà ở, các thiết chế như: Câu lạc bộ, nhà văn hóa, khu vui chơi, thể thao... sẽ tạo không gian sinh hoạt, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng nhà ở xã hội giá thấp và các dịch vụ tiện ích xung quanh, giúp công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc. Các cơ quan quản lý cần xây dựng chính sách hỗ trợ, cơ chế ưu đãi, thu hút DN đầu tư vào các thiết chế này, đồng thời thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và tạo thêm việc làm; tạo động lực để công nhân gắn bó với DN, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp và của tỉnh.

Thanh Huê (thực hiện)