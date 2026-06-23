Xây dựng môi trường giao dịch tài chính an toàn, tin cậy

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) bùng nổ, bên cạnh những tiện ích vượt trội, gia tăng nhanh lượng giao dịch điện tử, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cũng ngày càng tinh vi. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, góp phần xây dựng môi trường giao dịch tài chính an toàn, tin cậy.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng giao dịch ngân hàng điện tử an toàn.

CĐS mang đến rất nhiều sự tiện lợi nhưng cũng trở thành cơ hội cho tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng không ngừng thay đổi phương thức, từ giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, đến mời chào đầu tư tài chính lợi nhuận cao, hay giả mạo người thân nhờ chuyển tiền, giả làm quen kết bạn để chiếm đoạt tài sản, rao bán hàng giá rẻ lừa lấy tiền đặt cọc... Xác định việc bảo vệ tài sản của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, các chi nhánh Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công nghệ đến con người. Đội ngũ giao dịch viên được đào tạo bài bản để nhận diện các dấu hiệu bất thường. Nhiều vụ việc khách hàng đến rút sổ tiết kiệm hoặc chuyển tiền trong tình trạng hoảng loạn đã được nhân viên Agribank kịp thời ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, giúp khách hàng bảo toàn số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện các giao dịch tài chính thông thường, cán bộ ngân hàng còn đóng vai trò như những “lá chắn” góp phần bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường số. Điển hình như vụ việc của bà N.T.Q. (sinh năm 1957), trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn đến thực hiện giao dịch rút hết số tiền tiết kiệm đang gửi tại Agribank Bắc Thanh Hóa. Qua quá trình giao dịch, cán bộ ngân hàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lo lắng, nội dung giao dịch tiềm ẩn rủi ro lừa đảo nên đã chủ động phối hợp với Công an phường Sầm Sơn để xác minh. Sau khi được tư vấn, cảnh báo, khách hàng đã nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội và dừng giao dịch. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường và Agribank Bắc Thanh Hóa, toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 82 triệu đồng đã được giữ lại an toàn cho bà Q., không để rơi vào tay các đối tượng xấu.

Với mạng lưới rộng khắp trên địa bàn tỉnh gồm 70 điểm giao dịch, các chi nhánh Agribank luôn giữ vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các thành phần kinh tế. Cùng với việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh doanh, ngân hàng Agribank đã tích cực ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, các chi nhánh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng môi trường giao dịch tài chính an toàn, hiện đại.

Hiện nay, các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển khoản trực tuyến, xác thực sinh trắc học và nhiều tiện ích trên nền tảng Agribank Plus đang được triển khai rộng rãi, giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn. Song song với quá trình hiện đại hóa hoạt động, các chi nhánh Agribank luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ, nhân viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và cập nhật các kiến thức mới về công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đặc biệt để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của khách hàng, vừa qua các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự hoạt động ngân hàng. Theo nội dung ký kết các đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thông tin về các dấu hiệu, nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về tội phạm vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, rửa tiền... để có biện pháp xử lý từ sớm, từ xa. Chương trình phối hợp tạo nền tảng quan trọng để các đơn vị đẩy mạnh trao đổi thông tin, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro, đồng thời bảo vệ tối đa quyền lợi và an toàn giao dịch của khách hàng.

Thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh CĐS gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng trong mọi giao dịch.

Bài và ảnh: Khánh Phương