Xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 383/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Huế.

Trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế nổi bật với 4 điểm sáng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật 4 điểm sáng:

Thứ nhất, kinh tế có sự chuyển biến bước đầu, duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP tăng 8,33% so với cùng kỳ;

Thứ hai, du lịch khởi sắc rõ nét, khẳng định vai trò động lực đặc thù của đô thị di sản Huế; trong 6 tháng thành phố đã đón 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ;

Thứ ba, môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 51%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 17,9%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 20.634 tỷ đồng, tăng 24,6%; thành phố đã cấp mới 38 dự án đầu tư với vốn đăng ký 22.660 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 19,2%;

Thứ tư, bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 95%; chỉ số SIPAS xếp thứ 5 cả nước (tăng 10 bậc); chỉ số PII xếp thứ 5 (tăng 8 bậc).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Huế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần lưu ý 3 nhóm vấn đề lớn:

Thứ nhất, đà tăng trưởng đang chậm lại và thấp hơn so với kịch bản của năm. Mặc dù GRDP quý 1 tăng 9,40%, GRDP quý 2 chỉ tăng 7,46%, dẫn đến GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố chỉ đạt 8,33% (thấp hơn 1,3 điểm % so với kịch bản là 9,62%);

Thứ hai, mô hình tăng trưởng của thành phố còn phụ thuộc lớn vào dịch vụ, du lịch, trong khi đây là các ngành, lĩnh vực mang tính mùa vụ. Huế có động lực lớn nhưng độ bền chưa cao, cần chủ động khai thông nguồn lực, đa dạng dư địa tăng trưởng hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp;

Thứ ba, còn 4 điểm nghẽn cần tập trung xử lý:

(i) giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 30,3% kế hoạch;

(ii) các dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ; sản xuất điện giảm 21,1%; tỷ lệ lấp đầy Khu kinh tế, Khu Công nghiệp còn thấp;

(iii) hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ;

(iv) hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá nguyên vật liệu, nhân công, giải phóng mặt bằng, tiếp cận tín dụng.

Huế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7/2026

Trước những khó khăn khách quan của thành phố trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến khó lường, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần kiên định, quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, bám sát tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt.

Phó Thủ tướng lưu ý, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, với những tiềm năng, lợi thế nổi trội về di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế; có cơ chế chính sách đặc thù, vấn đề đặt ra hiện nay là phải biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, doanh thu, việc làm, nguồn thu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Huế cần tạo sự chuyển biến ngay từ tháng 7/2026 để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026-2030:

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố chuyển trạng thái, chủ động khai thác từng động lực, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, từng sản phẩm, giải quyết từng điểm nghẽn, quan trọng nhất phải rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành.

Thành phố kiên định mục tiêu cả năm từ 10% trở lên; bám sát kịch bản 6 tháng cuối năm tăng từ 11,5% và điều hành linh hoạt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn ở các lĩnh vực thuận lợi (du lịch, dịch vụ) để dự phòng rủi ro hụt chỉ tiêu của khu vực công nghiệp.

Trong tháng 7, thành phố cần:

(i) cụ thể hóa kịch bản thành chỉ tiêu điều hành đến từng ngành, lĩnh vực và địa bàn; trong đó cần xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp sản xuất công nghiệp, điện, đầu tư công hoặc một số dự án trọng điểm không đạt tiến độ;

(ii) xác định danh mục dự án ưu tiên theo từng quý, từng tháng; phân công các đồng chí Lãnh đạo Thành phố trực tiếp đôn đốc và đồng hành cùng các ngành, các xã, phường để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng; xác định kết quả, tiến độ triển khai các dự án (kể cả đầu tư công và ngoài ngân sách) là thước đo, đánh giá năng lực của từng đồng chí Lãnh đạo.

Tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư

Về tổng rà soát toàn bộ nguồn lực theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế, Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị Trung ương 2, Phó Thủ tướng yêu cầu Huế tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Trong đó lưu ý xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng (6 tháng cuối năm còn khoảng hơn 4.300 tỷ đồng; bình quân mỗi tháng giải ngân khoảng 721 tỷ đồng, gấp 2,3 lần sáu tháng đầu năm).

Đối với khó khăn về vật liệu xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát từng nguồn cung, từng nhà cung cấp, cân đối cụ thể cho từng dự án theo tiến độ; công khai mỏ, công suất, sản lượng, giá và tiến độ cấp phép; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá.

Đối với khó khăn về giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề tổ chức thực hiện, thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao rõ trách nhiệm cho từng địa bàn, từng dự án, cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng theo từng tháng và chịu trách nhiệm; xử lý nghiêm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của Thành phố

Dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của Thành phố; trong đó, văn hóa, di sản và du lịch phải trở thành động lực đặc trưng và có sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó với 6 di sản riêng có, Huế có lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương khác có được, Huế cần tập trung vào thế mạnh, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, biến di sản thành tài sản, chuyển hóa giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Theo đó, thành phố tiên phong tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước; cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW thành các dự án, sản phẩm và cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển thành phố, gắn với tổng kết, hoàn thiện Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế;

Thứ hai, xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; hình thành không gian, tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo; thu hút đầu tư vào điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số;

Thứ ba, số hóa 100% di sản đã xếp hạng theo tiêu chuẩn thống nhất, gắn với sản phẩm khai thác cụ thể; hoàn thành hồ sơ “Thành phố sáng tạo về Ẩm thực” trình UNESCO năm 2027;

Thứ tư, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản, đo lường đóng góp của văn hóa vào GRDP và đưa thành chỉ tiêu điều hành hằng năm;

Thứ năm, du lịch phải hướng đến mục tiêu tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu.

Đề nghị thành phố:

(i) tranh thủ mùa cao điểm hè và chuỗi sự kiện Festival Huế 2026, phấn đấu cả năm đón 7,3-7,5 triệu lượt khách, doanh thu 20.000 tỷ đồng;

(ii) phát huy các mô hình kinh tế đêm, du thuyền trên sông, sản phẩm gắn với di sản, ẩm thực, nghệ thuật áo dài để tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách;

(iii) quan tâm đầu tư hạ tầng du lịch;

(iv) kiểm soát giá, chất lượng dịch vụ, không để “sốt giá,” giữ hình ảnh đô thị di sản văn minh, thân thiện.

Phát huy các động lực tăng trưởng về công nghiệp-nông nghiệp

Phó Thủ tướng yêu cầu Huế rà soát, phát huy các động lực tăng trưởng về công nghiệp-nông nghiệp:

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô phải là động lực chính về công nghiệp-cảng biển-logistics và thúc đẩy liên kết Vùng. Trong đó, trước mắt tập trung: (i) đẩy nhanh tiến độ các Bến số 6, 7, 8 Cảng Chân Mây; (ii) hoàn thiện thể chế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm logistics, khu phi thuế quan; (iii) tập trung các dự án hạ tầng kết nối trục Đông-Tây (Quốc lộ 49F-cửa khẩu Hồng Vân gắn với Lào) và trục Bắc-Nam để tạo chân hàng cho cảng;

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm; đặc biệt là các Dự án trong lĩnh vực công nghiệp ôtô; khởi công Khu công nghiệp VSIP trong tháng 9-2026. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn;

Rà soát, làm việc với các nhà đầu tư để đôn đốc việc giải ngân vốn thực hiện đối với các Dự án đầu tư đã cấp (bao gồm cả FDI và doanh nghiệp trong nước), đóng góp thực chất vào tăng trưởng;

Quan tâm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp của địa phương; chủ động làm việc, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn và các Hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân của Huế đang đầu tư kinh doanh tại các địa phương trên cả nước để động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần của các doanh nghiệp để đóng góp cho các mục tiêu phát triển của thành phố.

Về nông nghiệp, Thành phố tập trung đảm bảo năng suất vụ hè thu; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều trước mùa mưa bão; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khơi thông nguồn vốn tín dụng, kể cả nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Đồng thời, phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ thực chất cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, cắt giảm các quy trình nội bộ, giảm thực chất 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị Trung ương 2; hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; khẩn trương xử lý, sắp xếp 542 cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng kế hoạch, không để thất thoát, lãng phí và giải phóng nguồn lực.

Tập trung nguồn lực cho giáo dục và an sinh xã hội. Hoàn thành xây dựng 2 Trường Phổ thông nội trú trên địa bàn trước ngày 30/8/2026, đồng thời bố trí nguồn lực tương xứng để duy trì, vận hành sau này. Trong đó, nghiên cứu việc sử dụng ngân sách địa phương để miễn phí sách giáo khoa ngay trong năm học 2026-2027; tiếp tục phát huy vai trò của Đại học Huế và các Trường thành viên trong thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả Vùng.../.

Theo TTXVN