Cần đi đến cùng các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri

Đề nghị quan tâm giải quyết những bất cập nảy sinh trong thực hiện chính sách ở địa phương Tham gia ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (ngày 25-4-2022), đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (ảnh trên) đã nêu lên một số bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, nghị định, các cơ chế, chính sách ở địa phương; đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết những vấn đề: tiếp tục hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng BHYT do bị tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, xem xét cho các xã bị tác động ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg tiếp tục được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển và xây dựng nông thôn mới như các xã đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cho các đối tượng là học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tiếp tục được thụ hưởng chính sách Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ; xem xét cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các xã khó khăn tiếp tục được thụ hưởng chính sách Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8-10-2019 của Chính phủ... Hiện nay, tại các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, hộ gia đình được vay vốn để sản xuất, kinh doanh ở mức rất thấp (tối đa không quá 50 triệu đồng/hộ, thấp hơn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo là 100 triệu đồng/hộ). Bên cạnh đó, chưa cho chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn có sử dụng, tạo việc làm, thu hút lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Do vậy, đồng chí đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng mức cho vay tối đa đối với các hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ lên mức 200 triệu đồng/hộ và không phải bảo đảm tài sản. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, dân số hơn 51.000 người, nhưng đến nay chưa có công trình nước sạch tập trung. Đề nghị các ĐBQH và lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Nhà máy Nước sạch trên địa bàn huyện phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân. Trên địa bàn xã Yên Khương còn 149 hộ dân thiếu đất ở và đất sản xuất thuộc bản Xắng Hằng, bản Yên Bình (sinh sống trong khu vực do Đồn Biên phòng Yên Khương quản lý). Năm 2017, UBND huyện đã rà soát và thống nhất với Đồn Biên phòng Yên Khương thu hồi 308,5 ha đất của đồn bàn giao về địa phương quản lý để giao đất cho Nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ xem xét. Quốc Hương (lược ghi) Sớm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân sống trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa (ngày 25-4-2022), cử tri Đàm Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Như Xuân (ảnh trên) bày tỏ mong muốn: các ĐBQH kiến nghị với Chính phủ sớm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân sinh sống trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En. Theo cử tri Đàm Văn Thông, xã Tân Bình hiện có 680 hộ dân, với khoảng 3.000 nhân khẩu, sinh sống ở 6 thôn. Trong đó, có 195 hộ dân thuộc 3 thôn gồm Thanh Bình, Đức Bình, Mai Thắng sinh sống trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn Quốc gia Bến En. Người dân ở các thôn đã sinh sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Bến En từ những năm 1960, trước khi Vườn Quốc gia Bến En được thành lâp. Tuy nhiên, quá trình quy hoạch Vườn Quốc gia Bến En người dân không được di dời ra ngoài ranh giới quy hoạch rừng đặc dụng và cũng không được quy hoạch đất ở, đất sản xuất để ổn định đời sống tại chỗ. Nhiều năm qua, do không được cấp đất ở, đất sản xuất nên đời sống của 195 hộ dân thuộc 3 thôn Thanh Bình, Đức Bình, Mai Thắng nói riêng và nhiều hộ dân khác ở 2 xã Xuân Quỳ, Hóa Quỳ gặp nhiều khó khăn. Ngày 17-3-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 418/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án bàn giao đất Vườn Quốc gia Bến En giao lại cho các địa phương, với tổng diện tích 368,406 ha. Trong đó, diện tích đất giao lại cho các xã gồm: Tân Bình là 299,41 ha; Xuân Quỳ 40 ha và Hóa Quỳ 28,25 ha (hiện xã Xuân Quỳ đã sáp nhập vào xã Hóa Quỳ). Trên cơ sở Quyết định số 418/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, huyện Như Xuân đã phối hợp với Vườn Quốc gia Bến En tiến hành khảo sát cắm mốc thực địa và thống nhất phương án giao đất cho các xã. Do quá trình phối hợp giải quyết có một số bất cập, vượt thẩm quyền nên đến nay việc giao đất cho các hộ dân sinh sống trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En vẫn chưa thực hiện được. Trần Thanh (lược ghi) Quan tâm nâng cấp hệ thống giao thông, tạo động lực phát triển Là cử tri thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tôi nhận thấy hoạt động của Quốc hội những năm gần đây đã có nhiều đổi mới và sáng tạo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước rất quyết liệt, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tôi cũng rất vui mừng trước sự đổi thay và phát triển của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Đông Sơn nói riêng, đặc biệt đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở hoạt động tích cực, quan tâm, sâu sát Nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở nên công tác lãnh, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh rất kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh nên hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện. Nhiều công trình giao thông lớn, hiện đại đã và đang được đầu tư xây dựng góp phần tạo diện mạo mới cho tỉnh Thanh Hóa, kết nối giữa các vùng, miền trong tỉnh và với các tỉnh bạn, tạo tiền đề phát triển các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải cần quan tâm xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Đông Sơn. Cụ thể, sớm mở rộng Quốc lộ 47, từ ngã ba Nhồi (TP Thanh Hóa) đi xã Đông Minh (Đông Sơn) nhằm kết nối trung tâm TP Thanh Hóa với đường cao tốc Bắc – Nam; tu sửa Quốc lộ 45 một số đoạn hư hỏng, xuống cấp qua địa bàn thị trấn Rừng Thông và phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa). Sớm xây dựng hệ thống đèn tín hiệu trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua thị trấn Rừng Thông và phường Đông Tân (TP Thanh Hóa); tại ngã ba giáp Trường THPT Đông Sơn 1 (giao cắt giữa đường Nguyễn Chích với đường Nguyễn Nhữ Soạn); tại giao cắt giữa Đại lộ Đông Tây với đường Nguyễn Mộng Tuân; tại giao cắt giữa Quốc lộ 47 với đường tỉnh 517 thuộc phường Đông Tân (TP Thanh Hóa)... Lê Huy Hiệu Bí thư Chi bộ Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn)